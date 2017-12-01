فنانة مغربية تحيي حفلا فنيا لرأس السنة بمصر وها بشحال ﻿

من المنتظر أن تحيي الفنانة المغربية سميرة سعيد حفلة رأس السنة في مصر وذلك بأحد أفخم فنادق القاهرة الأسبوع المقبل، حيث قررت إدارة الفندق أن يتراوح ثمن التذكرة ما بين 1000 و 3000 درهم مغربية من أجل متابعة

شوف تيفي

من المنتظر أن تحيي الفنانة المغربية سميرة سعيد حفلة رأس السنة في مصر وذلك بأحد أفخم فنادق القاهرة الأسبوع المقبل، حيث قررت إدارة الفندق أن يتراوح ثمن التذكرة ما بين 1000 و 3000 درهم مغربية من أجل متابعة الديفا مباشرة.

فيما سيشارك مع الفنانة سميرة سعيد في إحياء حفل رأس السنة القادم كل من الفنان المصري حكيم و المغنية مايا دياب، وقد سبق وأحيت الديفا مؤخرا حفلاً مميزا في دار أوبرا الكويت هذا الشهر بعد سنوات من الغياب عنه.

يشار إلى أن سميرة سعيد بعد تأجيلها لطرح ألبومها القادم،قد استأنفت مؤخرا تسجيل الأغاني المتبقية في ألبومها الجديد الذي تعد جمهورها أنه سيعرف مفاجآت عديدة.