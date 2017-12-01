الجماهير الرجاوية متخوفة من إلغاء مباراة الحسيمة بسبب هاد المسيرة ﻿

عبّرت الجماهير الرجاوية عن تخوفها من تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي وضيفه شباب الريف الحسيمي المزمع إجراؤها يوم غد الأحد على الساعة الثالثة زوالا بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك نظرا

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عبّرت الجماهير الرجاوية عن تخوفها من تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي وضيفه شباب الريف الحسيمي المزمع إجراؤها يوم غد الأحد على الساعة الثالثة زوالا بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك نظرا للمسيرة الاحتجاجية التي ستنظمها التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط صوب مقر البرلمان.

وجاءت هذه المسيرة بسبب تنديد التنسيقية النقابية لدكاترة التعليم باستمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في نهج سياسة اللامبلاة تجاه الملف المطلبي لدكاترة القطاع.

تجدر الإشارة، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل مباراة لكرة القدم متزامنة مع مسيرة احتجاجية وذلك لدواع أمنية.