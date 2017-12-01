عــاجل:جابتها تخدم عندها شفرات ليها الذهب والفلوس و هربات فالشاون و لكن شوفو أشنو وقع منين رجال الحموشي دخلو على الخط ﻿

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بشفشاون من فك لغز سرقة تعرضت لها سيدة مسنة تعيش لوحدها بعدما تفاجأت صاحبة المنزل بحر هذا الأسبوع بسرقة مجوهراتها ومبلغ مالي مهم حين عودتها رفقة خادمة تساعدها في

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تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بشفشاون من فك لغز سرقة تعرضت لها سيدة مسنة تعيش لوحدها بعدما تفاجأت صاحبة المنزل بحر هذا الأسبوع بسرقة مجوهراتها ومبلغ مالي مهم حين عودتها رفقة خادمة تساعدها في أعمال البيت نظرا لكبر سنها تعرفت عليها عن طريق وسيطة معروفة بالمدينة.

وكشفت مصادرنا أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية ،أسفرت عن اتفاق الخادمة والوسيطة وإحدى صديقاتها على سرقة مجوهرات صاحبة المنزل ومبلغ مالي يقدر بحوالي أربعة ملايين سنتيم كانت تحتفظ به،بعد أن استخرجوا نسخ من مفاتيح المنزل سلمتهم إياهم الخادمة.

وبعد القيام بعملية تفتيش دقيقة لمنازل المشتبه فيهن الثلاثة تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع بعض المجوهرات وكذلك مبلغ مالي مهم.

وقد وضعت الموقوفات تحت الحراسة النظرية وسيتم عرضهن غدا الأحد أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل السرقة وتكوين عصابة إجرامية.