 عــاجل:جابتها تخدم عندها شفرات ليها الذهب والفلوس و هربات فالشاون و لكن شوفو أشنو وقع منين رجال الحموشي دخلو على الخط ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء ! | بووز

بالفيديو.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء !

بالفيديو.. الممثل عدنان موحجة يكشف عن موهبته في الغناء | بووز

بالفيديو.. الممثل عدنان موحجة يكشف عن موهبته في الغناء

بالفيديو.. تقرير بي ان سبورت حول فوز المنتخب الوطني بالكأس المغاربية للرغبي بعد انتصاره على شقيقه الجزائري | بووز

بالفيديو.. تقرير بي ان سبورت حول فوز المنتخب الوطني بالكأس المغاربية للرغبي بعد انتصاره على شقيقه

أخبار الميركاتو جديد أخبار إنتقالات اللاعبين في الميركاتو الشتوي ميركاتو ساخن العناوين في الوصف | بووز

أخبار الميركاتو جديد أخبار إنتقالات اللاعبين في الميركاتو الشتوي ميركاتو ساخن العناوين في الوصف

الفنان مروان الحيداوي يعبر عن حزنه لفراق والديه والدموع تغلب عيون والدته | ثقافة و فنون

الفنان مروان الحيداوي يعبر عن حزنه لفراق والديه والدموع تغلب عيون والدته

من شدة حبها للغوص عروس تحتفل بزواجها تحت الماء | دولي

من شدة حبها للغوص عروس تحتفل بزواجها تحت الماء

بالفيديو ... مصرع 30 شخصا نتيجة سقوط حافلة في أحد الأنهار | دولي

بالفيديو ... مصرع 30 شخصا نتيجة سقوط حافلة في أحد الأنهار

أول تعليق من عصام الشوالي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو بثلاثية ماذا قال ؟ | بووز

أول تعليق من عصام الشوالي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو بثلاثية ماذا قال ؟

تعرف على أصغر هدية تم صنعها على مر التاريخ | ثقافة و فنون

تعرف على أصغر هدية تم صنعها على مر التاريخ

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

عــاجل:جابتها تخدم عندها شفرات ليها الذهب والفلوس و هربات فالشاون و لكن شوفو أشنو وقع منين رجال الحموشي دخلو على الخط

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 22:50 عــاجل:جابتها تخدم عندها شفرات ليها الذهب والفلوس و هربات فالشاون و لكن شوفو أشنو وقع منين رجال الحموشي دخلو على الخط | حوادث و حقوق
عــاجل:جابتها تخدم عندها شفرات ليها الذهب والفلوس و هربات فالشاون و لكن شوفو أشنو وقع منين رجال الحموشي دخلو على الخط
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بشفشاون من فك لغز سرقة تعرضت لها سيدة مسنة تعيش لوحدها بعدما تفاجأت صاحبة المنزل بحر هذا الأسبوع بسرقة مجوهراتها ومبلغ مالي مهم حين عودتها رفقة خادمة تساعدها في

شـــوف تيفي:

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بشفشاون من فك لغز سرقة تعرضت لها سيدة مسنة تعيش لوحدها بعدما تفاجأت صاحبة المنزل بحر هذا الأسبوع بسرقة مجوهراتها ومبلغ مالي مهم حين عودتها رفقة خادمة تساعدها في أعمال البيت نظرا لكبر سنها تعرفت عليها عن طريق وسيطة معروفة بالمدينة.

وكشفت مصادرنا أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية ،أسفرت عن اتفاق الخادمة والوسيطة وإحدى صديقاتها على سرقة مجوهرات صاحبة المنزل ومبلغ مالي يقدر بحوالي أربعة ملايين سنتيم كانت تحتفظ به،بعد أن استخرجوا نسخ من مفاتيح المنزل سلمتهم إياهم الخادمة.

وبعد القيام بعملية تفتيش دقيقة لمنازل المشتبه فيهن الثلاثة تمكنت عناصر الشرطة من استرجاع بعض المجوهرات وكذلك مبلغ مالي مهم.

وقد وضعت الموقوفات تحت الحراسة النظرية وسيتم عرضهن غدا الأحد أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل السرقة وتكوين عصابة إجرامية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب الشاون سرقة فك لغز

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

آخــر تطــورات ومستجدات الفيـديو الذي تـم تداوله لفتاة قاصرة تعرضت لمحاولة التحرش | حوادث و حقوق

آخــر تطــورات ومستجدات ''الفيـديو'' الذي تـم تداوله لفتاة قاصرة تعرضت لمحاولة التحرش

مثير..عصابة نسائية خطيرة تورطت في سرقة الملايين بشفشاون | حوادث و حقوق

مثير..عصابة نسائية خطيرة تورطت في سرقة الملايين بشفشاون

حالة وفاة في أكادير تأجل حفلا لفنانة مغربية | حوادث و حقوق

حالة وفاة في أكادير تأجل حفلا لفنانة مغربية

عــاجل:فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أجانب من جنسية ألمانية بين الصويرة و أكادير وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

عــاجل:فاجعة طرقية تودي بحياة 3 أجانب من جنسية ألمانية بين الصويرة و أكادير وهاشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أرقام صـــادمة عن واقع الانتحار في المغرب..ها علاش كاينتاحرو المغاربة بزاف | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو..أرقام صـــادمة عن واقع الانتحار في المغرب..ها علاش كاينتاحرو المغاربة بزاف

ليلة بيضاء وسط أخطر منطقة بالعاصمة الرباط بيزانطا..الوجه الآخر للتشرميل/المخدرات/الإجرام/و الشباب يصرخون بصوت عالٍ..عايشين فبناء عشوائي و لكن قلوبنا صافية | خارج البلاطو

ليلة بيضاء وسط أخطر منطقة بالعاصمة الرباط "بيزانطا"..الوجه الآخر للتشرميل/المخدرات/الإجرام/و الشباب يصرخون بصوت عالٍ..عايشين فبناء عشوائي و لكن قلوبنا صافية

بالفيديو..لقطة اليوم..بنكة تشفرات فــكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..لقطة اليوم..بنكة تشفرات فــكازا

بالفيديو..أم تبكي ابنها..ولدي خرج من الدار مبقاش رجع..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..أم تبكي ابنها..ولدي خرج من الدار مبقاش رجع..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء ! | بووز
منذ 29 دقيقة

بالفيديو.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء !

بالفيديو.. الممثل عدنان موحجة يكشف عن موهبته في الغناء | بووز

بالفيديو.. الممثل عدنان موحجة يكشف عن موهبته في الغناء

بالفيديو.. تقرير بي ان سبورت حول فوز المنتخب الوطني بالكأس المغاربية للرغبي بعد انتصاره على شقيقه الجزائري | بووز

بالفيديو.. تقرير بي ان سبورت حول فوز المنتخب الوطني بالكأس المغاربية للرغبي بعد انتصاره على شقيقه

أخبار الميركاتو جديد أخبار إنتقالات اللاعبين في الميركاتو الشتوي ميركاتو ساخن العناوين في الوصف | بووز

أخبار الميركاتو جديد أخبار إنتقالات اللاعبين في الميركاتو الشتوي ميركاتو ساخن العناوين في الوصف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.