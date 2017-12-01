حصـــري.. قضية الاستيلاء على الأراضي تعيد الراحل ''إدريس البصري'' إلى الواجهة وتبعث فيه الحياة من جديد ﻿

''قصة غريبة''، تلك التي يحكيها ''بن شامة سليمان'' لــ''شوف تيفي''، الرجل الذي يقطن بقرية ولاد سليمان وبمدينة بنسليمان، يحكي قصته التي سماها بالغريبة والتي تعود إلى أوائل التسعينيات حيث كان ''إدريس

''شــوف تيفي''

''قصة غريبة''، تلك التي يحكيها ''بن شامة سليمان'' لــ''شوف تيفي''، الرجل الذي يقطن بقرية ولاد سليمان وبمدينة بنسليمان، يحكي قصته التي سماها بالغريبة والتي تعود إلى أوائل التسعينيات حيث كان ''إدريس البصري'' وزيرا للداخلية آنذاك، والتي لا ترتبط بالوزير حينها بل بصهرته ''شقيقة زوجته''.

وفي هذا الصدد يحكي ''بنشامة'' أن ''شقيقة البصري'' استولت على بقع أرضية شاسعة بمختلف الحيل، علما أن الأراضي المشار إليها تحديدا تحمل صيغة قانونية أنها لا تباع ولا تشترى ولا يجوز فيها حتى الكراء على المدى الطويل .

وفي قصته يقول ''اتصلت بي أخت البصري وقالت لي ستبيع لي هذه الأرض، فقلت لها هذه الأرض لازالت في اسم الورثة والاتصال بهم منقطع وضرب من المستحيل ، والأخ الجندي مقيم بالصحراء ومنذ زمن لا نتواصل معه ولا يمكننا بيع أي شيء دون أن نجتمع وأخذ قرار واحد'' فأجابت قائلة : '' لمبغتوش تبيعوها أنديها ليكم ''.

يزيد ''بنشامة'' أنها لما واجهته بهذا الرد القاسي .. ''فغادرت وقلت لها ديري اللي فجهدك الحاجة'' وبعد ذلك أخبره ابن عمه الذي تواطأ مع شقيقة البصري لأجل الاستيلاء على الأرض أن أخاه الجندي المقيم بالصحراء وكله على نصيبه من الأرض وسيزيد على نصيبه وسيبيعون ذلك إلى شقيقة البصري ، فأضاف مستغربا ''الجندي يقيم بالصحراء واشتاقت له عائلته ولم يكن هناك أي خبر عنه، ولما علمت عائلة البصري بالأمر استغلت اسمه وفوتت الأرض باسمه واستعملت اسمه ...''.

واختتــم أن الشرفاء الأدارسة الذين لهم مكانة خاصة بالقرية التي يقطنون بها حاولوا التدخل لأجل إنصاف العائلة إلا أن جبروت شقيقة البصري كان فوق العادة ، ولم يفوت الفرصة للإشارة إلى '' أن دارا واحدة لعائلة البصري تتوفر على أكثر من 12 ''كريـمة'' نظرا للنفوذ والمال ''مسترسلا ''لم يبق للعائلة إلا الاستنجاد بالملك محمد السادس''.