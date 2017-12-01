رونار حائر بين ثلاثة لاعبين لشغل الظهير الأيسر في المونديال ﻿

يسعى لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترفون في الدوريات الأوروبية ، خلال الفترة الحالية، إلى ضمان الرسمية رفقة أنديتهم من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، المقرر تنظيمه في روسيا بناء

شوف سبور

يسعى لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترفون في الدوريات الأوروبية ، خلال الفترة الحالية، إلى ضمان الرسمية رفقة أنديتهم من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، المقرر تنظيمه في روسيا بناء على ما أكده المدرب الفرنسي هيرفي رونار حينما أكد على ضرورة الحفاظ علىالرسمية.

وكشفت تقارير إعلامية أن رونار لم يستقر بعد على اللاعب الذي سيعتمد عليه في الدفاع عن مركز الظهير الأيسر للأسود، سيما أن المنافسة ستشتد بين كل من أشرف حكيمي، حمزة منديل، وأشرف لزعر علما أنهم مقبلون على تغيير الأجواء خلال فترة الانتقالات الشتوية وستكون أمامهم مدة للانسجاموالتأقلم قبل الحسم في رسميتهم.

وأفادت ذات التقارير، أن حكيمي سيتم إعارته إلى أحد الاندية الإسبانية في حين أن اللاعب حمزة منديل سيرحل عن فريق ليل الفرنسي بعد أن توصل بعدة عروض أهمها من فريق لانس وستراسبورغ الفرنسيين كما أن اللاعب أشرف لزعر يقترب من التوقيع لإحدى الفرق الإيطالية.

هذا ويراقب رونار مجموعة من اللاعبين بالدوريات الأوروبية لضمهم إلى تشكيلة الأسود خلال المنافسات ا لقادمة واستعدادا لمونديال روسيا 2018.