 رونار حائر بين ثلاثة لاعبين لشغل الظهير الأيسر في المونديال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء ! | بووز

بالفيديو.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء !

بالفيديو.. الممثل عدنان موحجة يكشف عن موهبته في الغناء | بووز

بالفيديو.. الممثل عدنان موحجة يكشف عن موهبته في الغناء

بالفيديو.. تقرير بي ان سبورت حول فوز المنتخب الوطني بالكأس المغاربية للرغبي بعد انتصاره على شقيقه الجزائري | بووز

بالفيديو.. تقرير بي ان سبورت حول فوز المنتخب الوطني بالكأس المغاربية للرغبي بعد انتصاره على شقيقه

أخبار الميركاتو جديد أخبار إنتقالات اللاعبين في الميركاتو الشتوي ميركاتو ساخن العناوين في الوصف | بووز

أخبار الميركاتو جديد أخبار إنتقالات اللاعبين في الميركاتو الشتوي ميركاتو ساخن العناوين في الوصف

الفنان مروان الحيداوي يعبر عن حزنه لفراق والديه والدموع تغلب عيون والدته | ثقافة و فنون

الفنان مروان الحيداوي يعبر عن حزنه لفراق والديه والدموع تغلب عيون والدته

من شدة حبها للغوص عروس تحتفل بزواجها تحت الماء | دولي

من شدة حبها للغوص عروس تحتفل بزواجها تحت الماء

بالفيديو ... مصرع 30 شخصا نتيجة سقوط حافلة في أحد الأنهار | دولي

بالفيديو ... مصرع 30 شخصا نتيجة سقوط حافلة في أحد الأنهار

أول تعليق من عصام الشوالي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو بثلاثية ماذا قال ؟ | بووز

أول تعليق من عصام الشوالي بعد فوز برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو بثلاثية ماذا قال ؟

تعرف على أصغر هدية تم صنعها على مر التاريخ | ثقافة و فنون

تعرف على أصغر هدية تم صنعها على مر التاريخ

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

رونار حائر بين ثلاثة لاعبين لشغل الظهير الأيسر في المونديال

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 21:35 رونار حائر بين ثلاثة لاعبين لشغل الظهير الأيسر في المونديال | سبور
رونار حائر بين ثلاثة لاعبين لشغل الظهير الأيسر في المونديال
يسعى لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترفون في الدوريات الأوروبية ، خلال الفترة الحالية، إلى ضمان الرسمية رفقة أنديتهم من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، المقرر تنظيمه في روسيا بناء

شوف سبور 

يسعى لاعبو المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترفون في الدوريات الأوروبية ، خلال الفترة الحالية، إلى ضمان الرسمية رفقة أنديتهم من أجل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، المقرر تنظيمه في روسيا بناء على ما أكده المدرب الفرنسي هيرفي رونار حينما أكد على ضرورة الحفاظ علىالرسمية.

وكشفت تقارير إعلامية أن رونار لم يستقر بعد على اللاعب الذي سيعتمد عليه في الدفاع عن مركز الظهير الأيسر للأسود، سيما أن المنافسة ستشتد بين كل من أشرف حكيمي، حمزة منديل، وأشرف لزعر  علما أنهم مقبلون على تغيير الأجواء خلال فترة الانتقالات الشتوية وستكون أمامهم مدة للانسجاموالتأقلم قبل الحسم في رسميتهم.

وأفادت ذات التقارير، أن حكيمي سيتم إعارته إلى أحد الاندية الإسبانية في حين أن اللاعب حمزة منديل سيرحل عن فريق ليل الفرنسي بعد أن توصل بعدة عروض أهمها من فريق لانس وستراسبورغ الفرنسيين كما أن اللاعب أشرف لزعر يقترب من التوقيع لإحدى الفرق الإيطالية.

هذا ويراقب رونار مجموعة من اللاعبين بالدوريات الأوروبية لضمهم إلى تشكيلة الأسود خلال المنافسات القادمة واستعدادا لمونديال روسيا 2018.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هيرفي رونارالمغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. دخول المقاتل المغربي أنس منير سراج على إيقاعات موسيقى مغربية وفوزه بالنزال | سبور

بالفيديو.. دخول المقاتل المغربي أنس منير سراج على إيقاعات موسيقى مغربية وفوزه بالنزال

بالفيديو...تيفو قوي ورائع عن القدس بقلب ملعب أشهر مقابلة بالدوري التركي | سبور

بالفيديو...تيفو قوي ورائع عن القدس بقلب ملعب أشهر مقابلة بالدوري التركي

قرار غريب من ماندوزا في حق مدربه الروسي وهكذا كانت ردة فعل اللاعبين | سبور

قرار غريب من ''ماندوزا'' في حق مدربه الروسي وهكذا كانت ردة فعل اللاعبين

ميسي يصنع هدف برشلونة الثالث بحذاء واحد‎ | سبور

ميسي يصنع هدف برشلونة الثالث بحذاء واحد‎

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أرقام صـــادمة عن واقع الانتحار في المغرب..ها علاش كاينتاحرو المغاربة بزاف | بــووز
منذ 2 ساعات

بالفيديو..أرقام صـــادمة عن واقع الانتحار في المغرب..ها علاش كاينتاحرو المغاربة بزاف

ليلة بيضاء وسط أخطر منطقة بالعاصمة الرباط بيزانطا..الوجه الآخر للتشرميل/المخدرات/الإجرام/و الشباب يصرخون بصوت عالٍ..عايشين فبناء عشوائي و لكن قلوبنا صافية | خارج البلاطو

ليلة بيضاء وسط أخطر منطقة بالعاصمة الرباط "بيزانطا"..الوجه الآخر للتشرميل/المخدرات/الإجرام/و الشباب يصرخون بصوت عالٍ..عايشين فبناء عشوائي و لكن قلوبنا صافية

بالفيديو..لقطة اليوم..بنكة تشفرات فــكازا | خارج البلاطو

بالفيديو..لقطة اليوم..بنكة تشفرات فــكازا

بالفيديو..أم تبكي ابنها..ولدي خرج من الدار مبقاش رجع..للمساعدة | حالة خاصة

بالفيديو..أم تبكي ابنها..ولدي خرج من الدار مبقاش رجع..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء ! | بووز
منذ 27 دقيقة

بالفيديو.. بوتين يلعب الهوكي في الساحة الحمراء !

بالفيديو.. الممثل عدنان موحجة يكشف عن موهبته في الغناء | بووز

بالفيديو.. الممثل عدنان موحجة يكشف عن موهبته في الغناء

بالفيديو.. تقرير بي ان سبورت حول فوز المنتخب الوطني بالكأس المغاربية للرغبي بعد انتصاره على شقيقه الجزائري | بووز

بالفيديو.. تقرير بي ان سبورت حول فوز المنتخب الوطني بالكأس المغاربية للرغبي بعد انتصاره على شقيقه

أخبار الميركاتو جديد أخبار إنتقالات اللاعبين في الميركاتو الشتوي ميركاتو ساخن العناوين في الوصف | بووز

أخبار الميركاتو جديد أخبار إنتقالات اللاعبين في الميركاتو الشتوي ميركاتو ساخن العناوين في الوصف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.