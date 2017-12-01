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لحدود الساعة ماتش ديال الرجاء ما غاديش يتأجل

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 20:32 لحدود الساعة ماتش ديال الرجاء ما غاديش يتأجل | سبور
لحدود الساعة ماتش ديال الرجاء ما غاديش يتأجل
بعد الأخبار التي تداولت حول إمكانية تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي و شباب الريف الحسيمي بسبب المسيرة الاحتجاجية التي ستنظم يوم غد الأحد بالعاصمة الرباط، علمت شوف تيفي مساء يومه السبت من مصادر موثوق

شوف سبور

بعد الأخبار التي تداولت حول إمكانية تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي و شباب الريف الحسيمي بسبب المسيرة الاحتجاجية التي ستنظم يوم غد الأحد بالعاصمة الرباط، علمت شوف تيفي مساء يومه السبت من مصادر موثوق بها أنه ولحدود الساعة ليس هناك أي تأجيل.

هذا وعبّرت الجماهير الرجاوية عن تخوفها من تأجيل المباراة المذكورة المزمع إجراؤها يوم غد الأحد على الساعة الثالثة زوالا بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك نظرا للمسيرة الاحتجاجية التي ستنظمها التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية في الرباط صوب مقر البرلمان.

 

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الرجاء شباب الريف الحسيمي شوف تيفي سبور تأجيل

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