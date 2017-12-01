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عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 19:54 عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة
شهد حي باب العقلية بمدينة تطوان، قبل قليل من يومه السبت، واقعة خطيرة، بطلها قاصر، كاد أن يتسبب في إجهاض سيدة حامل عقب قيامه برمي شهاب اصطناعي للألعاب النارية ''فلام'' .

''شوف تيفي''

شهد حي باب العقلية بمدينة تطوان، قبل قليل من يومه السبت، واقعة خطيرة، بطلها قاصر، كاد أن يتسبب في إجهاض سيدة حامل عقب قيامه برمي شهاب اصطناعي للألعاب النارية ''فلام'' .

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' أن مواطنين حضروا الواقعة، أوقفوا القاصر وسلموه للمصالح الأمنية التي تعرفت بعد التحقيق معه عن هوية البائع الرئيسي لهذه الشهب الاصطناعية، مشيرا إلى أن عناصر الأمن انتقلت إلى المحل التجاري الخاص بهذا البائع وعقب تفتيشه تم العثور على 1500 من الشهب الاصطناعية.

وأوضح ذات المصدر أن عناصر الشرطة، أوقفت صاحب المحل والقاصر ونقلتهما إلى ولاية الأمن بتطوان من أجل التحقيق معهما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشهب حامل الشرطة

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