بالفيديو.. الأسد أمين حارث يعود لناديه السابق « نانت الفرنسي » لهذا السبب ﻿

استغل الدولي المغربي أمين حارث العطلة الشتوية ليلتحق بفريقه الأم « نانت الفرنسي » من أجل استرجاع ذكرياته رفقة الفريق قبل أن يلتحق بشالكة الألماني.

شوف سبور

استغل الدولي المغربي أمين حارث العطلة الشتوية ليلتحق بفريقه الأم « نانت الفرنسي » من أجل استرجاع ذكرياته رفقة الفريق قبل أن يلتحق بشالكة الألماني.

وقال أمين حارث في تصريح أدلى به لإحدى القنوات الفرنسية، أنه جد سعيد بعودته لفريق نانت الفرنسي لرؤية مكونات الفريق، حيث التقى بزملاء الأمس.

وأَضاف أمين حارث متوسط ميدان هجومي أنه ربما سيعود للفريق الفرنسي في وقت مقبل لكونه يمثل له الشيء الكثير.

تجدر الإشارة، إلى أن أمين حارث انتقل إلى شالكة الألماني قادما إليه من نانت الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية المنصرمة.