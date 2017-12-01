عاجـــــــل: أبرون يتراجع عن الاستقالة إلى غاية هذا التاريخ ﻿

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها قبل قليل أن عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني تراجع عن الاستقالة التي تقدم بها للمكتب المسير لنادي الحمامة البيضاء يوم أمس الجمعة.

شوف سبور

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها قبل قليل أن عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني تراجع عن الاستقالة التي تقدم بها للمكتب المسير لنادي الحمامة البيضاء يوم أمس الجمعة.

وأعلن أبرون خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء يومه السبت أنه تراجع في آخر اللحظات عن الاستقالة، لكنه سيستقيل بشكل رسمي يوم 30 يونيو المقبل أي نهاية الموسم الكروي الحالي.

تجدر الإشارة، إلى أن أبرون تقدم بالاستقالة عقب النتائج السلبية التي حققها المغرب التطواني خلال الشطر الأول من البطولة الوطنية الاحترافية، محتلا بذلك الرتبة 16 والأخيرة برصيد 5 نقاط.