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بلاغ ناري من مجموعات الماكانا بخصوص تأجيل الجمع العام غير العادي

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 17:51 بلاغ ناري من مجموعات الماكانا بخصوص تأجيل الجمع العام غير العادي | سبور
بلاغ ناري من مجموعات الماكانا بخصوص تأجيل الجمع العام غير العادي
نشرت الصفحة الرسمية لغرين بويز الفصيل المساند لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بلاغا شديد اللهجة بخصوص إلغاء الجمع العام غير العادي يوم الخميس المنصرم في آخر اللحظات.

شوف سبور

نشرت الصفحة الرسمية لغرين بويز الفصيل المساند لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بلاغا شديد اللهجة بخصوص إلغاء الجمع العام غير العادي يوم الخميس المنصرم في آخر اللحظات.

وجاء في بيان غرين بويز « في ظل الحملة الشرسة التي تتعرض لها مجموعات الماغانا في الأيام الأخيرة، و التي انساق وراءها الشعب الرجاوي عما يقع في الكواليس و الحرب الضروس التي تُحاك ضد الفريق من طرف أشخاص يريدون تنصيب أنفسهم أولياء على الرجاء، حين عبرت الكورفا سود عن موقفها في أسطر كمقدمة لشرح ما قدمت كعمل فالمقابلة الأخيرة لفريقنا ، انشرحنا بكون العديد لم يكمل أو يهتم بهذا العمل بل وقفت حين قراءة اسم !!!! ينتفض المريدون فقط لأنه تزامن مع يوم جمع أو اجتماع يتم رفضهم من الأمن : دواعي أمنية.!!''.


وطرح البيان مجموعة من التساؤلات جاء فيها : ''بدورنا نتساءل: هل أشرنا لجمع أو اجتماع ؟

هل قلنا سننسف أو سنحضر ؟؟!!
هل كان منع (المنخرطين ) من اجتماع قبل يومين و طردهم حتى من مقهى رد فعل على شيء كتبناه ؟؟!!
هل لعب مباريات الفريق في أوقات غريبة كان ردا على شيء كتبناه ؟!!
هل أشرنا في مقدمة ما كتبنا ما يبرر ما انتفض له العديد أو إشارة أو حتى اعتراف أو تلميح بجمع أو اجتماع ؟؟!!!''


وردا على هذه التساؤلات أضاف بيان غرين بويز:'' نحن لا نعترف أصلا باجتماعات تقسيم الكعكة والتوافقات الكاذبة و المسطرة قبلا .

لا ننتظر منهم جوابا لأن الموقف مبني على قناعات و تدبير وتفكير منا و خصوصا مجرد من الشخصنة.الكورفا سود ترد :

ـ المطلب الأول للكورفا سود هو تنحي الورم الخبيث الحالي عن كرسي الرئاسة في جمع 8 يناير دون رجعة و رفض انخراطه مرة أخرى و تشطيب اسمه من لائحة منخرطي النادي مستقبلا ،شأنه شأن مسانديه لأنه لا يمتون بالتراجاويت بصلة , لا يمكننا أو بإمكانك تخيل التاسع دون الرحيل أو سيكون التاسع بحق..

ـ موقف الكورفا سود ،لا تراجع ولا هوادة عنه و متحدة أكثر مما يظن الرعاع وليس عن فراغ بل متحدة ضد كل من يمس أي شخص منتمي أو قرار تم إتخاده من قبلها لأنها واثقة في طريقة تدبير الأمور.

ـ أمضينا أكثر منكم لا بالملاعب لا (بالقنوات )الإجتماعية لا بمسائل أخرى ،لن تتزحزح القناعات .

الشخصان تبادلا المناصب في موقف شاذ ولا ديموقرطي و انقلبا ضد بعضيهما و الضحية هي الرجاء.''
وأوضح بيان غرين بويز :'' لا نقبل .

ـ ما يقع الآن أن مناصري الرئيس السابق و الحالي وخصوصا من المنخرطين الموالين لهما و الباحثين عن لقمة على حساب النادي ، يقطعان الطريق أمام أي شخص أبان عن حسن نية بوضع ترشيحه بشروط تعجيزية ، و الواقع أن الأزمة المالية ليست بذلك التصور الذي يحاول إشاعته الرئيس الحالي ،و هو شيء نستنكره و بشدة .

ـ دعوة للمنخرطين الحاملين لمشاريع رياضية تليق و تطلعات النادي و جماهيره و التي تريد العمل في كل وضوح لتقديم ترشيحاتهم دون تردد، فأزمة الرجاء ليست بالمادية الصرفة بل هي أزمة تسيير و أزمة ثقة، الرجاء رجاء شعبها يكفي انتخاب وجوه جديدة نثق بها و الشعب سيتكلف بحل جزء مهم من الشق المالي.

- كما عملنا في الخفاء لإنجاح الجمع الاستثنائي في 21 دجنبر مع اللجنة التحضيرية و الذي تم تأجيله لأغراض في نفس يعقوب ، فنعد أعضاءنا الكرام و الرجاويين الذين يخصهم الأمر أننا سنخرج بالرجاء إلى بر الأمان ''.

 

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وختم غرين بويز بيانه ب:

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