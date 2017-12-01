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صـــادم وبالصور.. تلميذ تكرفصات عليه أستاذة ديال الفرنسية في قلب القسم بسلا..وهــاعلاش

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 17:24 صـــادم وبالصور.. تلميذ تكرفصات عليه أستاذة ديال الفرنسية في قلب القسم بسلا..وهــاعلاش | حوادث و حقوق
صـــادم وبالصور.. تلميذ تكرفصات عليه أستاذة ديال الفرنسية في قلب القسم بسلا..وهــاعلاش
علمــــت ''شــوف تيفي'' أن ''أسامة بولمان'' أحد التلاميذ تعرض هو الآخر إلى تعنيف من طرف أستاذته بالقسم يوم الجمعة الماضية بمدرسة الإمام الطبري حي مولاي إسماعيل بالقرب من القرية بمدينة سلا .

''شــوف تيفي''

علمــــت ''شــوف تيفي'' أن ''أسامة بولمان'' أحد التلاميذ تعرض هو الآخر إلى تعنيف من طرف أستاذته بالقسم يوم الجمعة الماضية بمدرسة الإمام الطبري حي مولاي إسماعيل بالقرب من القرية بمدينة سلا .

وفي هذا الصدد أكدت أم ''أسامة بولمان'' في مكالمة هاتفية خصت بها ''شوف تيفي'' قائلة : ''الأستاذة تكرفصات ليا على ولدي الله ياخذ فيها الحق ومنسمحلهاش ''، وأوضحت أن ابنها كان في الحصة الصباحية وطلبت منه كتابة أحد أحرف الفرنسية وعندما عجز عن كتابتها شرعت في ضربه أمام التلاميذ حتى تدخل أحد الأساتذة، ولم تفوت الفرصة إشارة منها إلى أن الأستاذة تعاني من مرض السكر ومعروفة أنها تتعرض لنرفزة بسهولة وعلى أبسط الأشياء.

وأضــافت أنها فور وقوع الحادث وتوصلها بالخبر ذهبت إلى المؤسسة وحملت ابنها إلى مستشفى مولاي عبد الله ودخل مركز حقوق الطفل بسلا على الخط وتقدمت بشكاية إلى وكيل الملك في الموضوع فيما لا زال أهل الأستاذة وبعض مقربيها يطالبونها بالتنازل عن الدعوى ، وشددت أنها لن تتنازل عن حق ابنها.

 

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شوف تيفي عنف مدرسة أسامة سلا

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