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أمريكا تدق طبول الحرب وتدعو جنودها للاستعداد لمواجهة كوريا الشمالية

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 16:56 أمريكا تدق طبول الحرب وتدعو جنودها للاستعداد لمواجهة كوريا الشمالية | دولي
أمريكا تدق طبول الحرب وتدعو جنودها للاستعداد لمواجهة كوريا الشمالية
في وقت لم تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية إلى حل توافقي للبرنامج النووي حث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، جنود بلاده على ''الاستعداد للحرب في حال لم تنجح جهود الدبلوماسيين

شوف تيفي+ وكالات

في وقت لم تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية إلى حل توافقي للبرنامج النووي حث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، جنود بلاده على ''الاستعداد للحرب في حال لم تنجح جهود الدبلوماسيين الأمريكيين لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية''.

تصريحات ماتيس في لقاء جمعه صباح اليوم بعشرات الجنود والطيارين في ولاية نورث كارولينا، ضمن جولة أجراها في عدد من القواعد العسكرية لتحية الجنود خلال موسم الأعياد، وقال: ''جاهزية الجيش الأمريكي لخوض حرب ما، يمكن أن تساعد في الحيلولة دون اندلاعها''.. ''الطريقة الوحيدة التي يمكن لدبلوماسيينا التحدث خلالها من منطلق قوة ويتم تصديقهم، هي أن تكونوا أنتم على استعداد للذهاب (إلى الحرب)''.

وأوضح جيمس ماتيس ، إلى أن ''الدبلوماسية أفضل فرصة لمنع اندلاع حرب في حال كانت أقوال وتصريحات بلادنا مدعومة بقوات مسلحة قوية وفي وضع استعداد''.

 

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شوف تيفي أمريكا جيمس ماتيس كوريا الشمالية الطيارين

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