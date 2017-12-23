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صحيفة ماركا تقصف ريال مدريد « أنتم من قمتم بالممر الشرفي »

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 16:51 صحيفة ماركا تقصف ريال مدريد « أنتم من قمتم بالممر الشرفي » | سبور
صحيفة ماركا تقصف ريال مدريد « أنتم من قمتم بالممر الشرفي »
بعد خسارة ريال مدريد بثلاثية نظيفة على يد غريمه التقليدي برشلونة الإسباني بملعب سانتياغو بيرنابيو يومه السبت، استخدمت صحيفة ماركا الإسبانية عبارة مثيرة بخصوص الطريقة التي جاء بها هدف لويس سواريز

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بعد خسارة ريال مدريد بثلاثية نظيفة على يد غريمه التقليدي برشلونة الإسباني بملعب سانتياغو بيرنابيو يومه السبت، استخدمت صحيفة ماركا الإسبانية عبارة مثيرة بخصوص الطريقة التي جاء بها هدف لويس سواريز في مرمى الميرينغي في الدقيقة 54، قائلة أن اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قام بممر شرفي في الكلاسيكو بمراقبة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وفتح المساحة أمام راكيتيتش لوضع سواريز أمام الشباك.

وأَضافت الصحيفة الإسبانية أن لاعبي الميرينغي كان عليهم الضغط على لاعب البارسا راكيتيتش لإيقاف الهجمة لكنهم أفسحوا الممر أمامه.

تجدر الإِشارة، إلى أن برشلونة أضاف نقاط ثمينة في خزينته مؤكدا مركزه الأول برصيد 45 نقطة، فيما استقر ريال مدريد في الرتبة الرابعة برصيد 31 نقطة.

 

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