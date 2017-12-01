ماذا ينتظر العثماني...؟ الشعب يريد حكومة جديدة... وليس مشاورات عقيمة ﻿

ماذا ينتظر سعد الدين العثماني والشهر الثالث يلوح في الأفق والعام الجديد على الأبواب ولا شيء في كراسة الوزراء الجدد لم تحدد بعد؟؟، حكومة أسقطتها منارة المتوسط في عرض البحر وفقدت البديل حتى اليوم.

شوف تيفي:

ماذا ينتظر سعد الدين العثماني والشهر الثالث يلوح في الأفق والعام الجديد على الأبواب ولا شيء في كراسة الوزراء الجدد لم تحدد بعد؟؟، حكومة أسقطتها منارة المتوسط في عرض البحر وفقدت البديل حتى اليوم.

مشاورات في الخفاء يلعبها امحند العنصر ونبيل بنعبد الله، الذي يبدو أنهما لم يتعلما من الدرس الأول، وأعلنا ولاءهما من جديد لسعد الدين العثماني، بعدما تسربت أخبار عن إرسالهما مقترحات أسماء وزراء لقطاعات شاغرة حيوية ومركزية في التشكيلة الحكومية كالتعليم والصحة والسكنى.

القارئ للمشهد السياسي المغربي والذي تعتريه الكثير من الضبابية بعد خلافة العثماني لابن كيران يطرح هو الآخر الكثير من السيناريوهات لماذا كل هذا التشبث بأحزاب طردوا من مواقعهم؟ أسماء سقطت من لائحة الاستوزار بعدما تبث تورط أصحابها في قضايا الفساد وتأخرهم في إنجاز المهام المنوطة بهم.

على الدكتور أن يحسم في التوليفة الجديدة، وأن يعلم بأن العدالة والتنمية في مرمى حجر من فقدان حقائب أخرى لو استمر في المشاورات البطيئة التي تهدد موقعه في الترتيب الحالي، وربما تحسم الأحزاب الدخيلة قوتها وتستغل هذا البطء، وتطالب بحقائب جديدة تنام في بيت البيجيدي، الذي تأكد أنه بعيد كل البعد عن صلابته في اتخاذ القرارات، خصوصا بعد الهزة القوية التي ضربته بعد المؤتمر الثامن للحزب وفقدان صوت ابن كيران.

تعويض وزير بوزير عملية ليست بهذا التعقيد حتى تستغرق أشهرا طويلة تطبخ فيها السيناريوهات على نار هادئة ثم تعاد إلى مطبخ آخر بدون ذوق أو وصفة مضمونة، هكذا تبدلت الأحوال في بيت الحكومة في الوقت الذي كان فيه الكل ينتظر حسم البيجيدي في وضعه الداخلي، وهاهو ابن كيران خارج مراكز القرار ولو نسبيا، والعثماني فوق الأمانة العامة للحزب عاجز عن صناعة الاستثناء ''الوهمي'' الذي بقي لصيقا به بعد تعيينه رئيسا للحكومة الأولى، وهو الآخر نلتمس له ألف عذر فربما تكون مشاورات لا يعلم بها هو الآخر...

العثماني الذي استبشر به المغاربة خيرا، نهج لغة الصمت لا لغة التواصل والتقرب إلى المواطنين، تماشيا مع الهاشتاغ الذي اجتاح الفضاء الأزرق هذه الأيام ''العثماني الدق.. والسكات''، في الوقت الذي كان عليه أن يفتح مجالا عريضا يسع اهتمامات الرأي العام المغربي وموقفه من الحكومة التي تبتعد عن الشارع.

على العثماني أن يخرج من طابع سياسة الليونة التواصلية ويفكر في نهج جديد أكثر حكمة لأن الشرعية، لا يمكن كسبها بكلمات مقتضبة على منبر الشرعية، عليه أن ينزل إلى الأرض حيث يخيم الفقر فوق الأرصفة بدون درهم في الجيب، وأن يحس بالأمراض التي تنخر أجساد المساكين والمستضعفين بدون بطاقة استشفاء، أن يزور كل تلك البيوت الآيلة للسقوط وتحتها يحتمي كل ذي نفس ضعيفة لا حول له ولا قوة، عليه أن يعقد العزم ويواجه التحديات التي طرحتها الظرفية، فليس السبيل إلى قلوب المغاربة قراءة المسلمات بنفس الحروف بل بالخروج من صوت الذات إلى صوت الشعب.