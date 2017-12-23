بــالصور .. اعتقال ''شفار'' اقتحم ''بريد المغرب'' بالدار البيضاء (تفاصيل مثيرة) ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم إيقاف أحد الجناة وهو في حالة تلبس داخل ''بريد المغرب'' صبيحة يومه السبت 23 دجنبر 2017، بشارع 10 مارس حي مبروكة مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء.

''شــوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه تم إيقاف أحد الجناة وهو في حالة تلبس داخل ''بريد المغرب'' صبيحة يومه السبت 23 دجنبر 2017، بشارع 10 مارس حي مبروكة مقاطعة سيدي عثمان بالدار البيضاء.

وأضـــافت ذات المصادر أن الجاني اقتحم بنك ''بريد المغرب'' وذلك على الساعة الرابعة والنصف من صبيحة اليوم بعدما كسر الحاجز الزجاجي الشيء الذي خلف له عدة جروح على مستوى اليد، وبقي داخل البنك رغم إنذار الزر الأتوماتيكي الذي أثار الساكنة المجاورة للبنك ، ودفعهم إلى إخبار المصالح الأمنية.

هذا وقد حل رجال الشرطة بعين المكان فور وقوع الحادث ليتم إيقاف الجاني في حالة تلبس داخل البنك المذكور، ليتم عرضه على التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.