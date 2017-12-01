عاجـــــل وخطير: العثور على جثة قاصر متفحمة بالدارالبيضاء ﻿

تمكنت دورية للدراجين تابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني صباح يومه السبت من العثور على جثة قاصر يبلغ قيد حياته 17 سنة يعمل كمساعد لحارس ليلي بمنطقة رياض الولفة.

شوف تيفي

تمكنت دورية للدراجين تابعة للمنطقة الأمنية الحي الحسني صباح يومه السبت من العثور على جثة قاصر يبلغ قيد حياته 17 سنة يعمل كمساعد لحارس ليلي بمنطقة رياض الولفة.

وأَضافت مصادر شوف تيفي أن دورية الدراجين وفور عثورها على الجثة المُحترقة بالقرب من « براكة » الحارس الليلي، حلت بعين المكان عناصر الشرطة العلمية والتقنية، مرفوقين بالشرطة القضائية لفتح تحقيق مفصل حول ظروف وملابسات الواقعة، ومن جهة أخرى جرى نقل جثة القاصر إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى الحسني ليخضع بعدها للتشريح الطبي بمركز الطب الشرعي بالرحمة.

وأضافت مصادرنا، أن الهالك كان قيد حياته يعاني مشاكل عائلية ما جعله يعيش التشرد ويعمل كمساعد لحارس ليلي بالمنطقة المذكورة.