فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية ﻿

لا تزال ردود الأفعال الحزبية المغربية تكرس تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد قرار دونالد ترامب الأخير المفضي إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإعلان عن القدس عاصمة رسمية لإسرائيل

شوف تيفي:

لا تزال ردود الأفعال الحزبية المغربية تكرس تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعد قرار دونالد ترامب الأخير المفضي إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإعلان عن القدس عاصمة رسمية لإسرائيل ، فقد دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي الذي تقوده نبيلة منيب، الشعب المغربي وكافة تنظيماته المناضلة إلى الاستمرار في دعم كفاح الشعب الفلسطيني في معركته البطولية من أجل التحرر، ومواصلة الضغط و المساندة بمقاطعة كل البضائع الأمريكية وتلك القادمة من الكيان الصهيوني".

بيان الفيدرالية الذي توصلت شوف تيفي" بنسخة منه شجب "القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني المستعمر"، معتبرا أن "القضية الفلسطينية ستظل حاضرة باستمرار في طليعة مهامنا النضالية، والتي يجب أن تكون موحدة لكل شعوب المنطقة و كل المؤمنين بقضايا التحرر والعدالة".

وطالب الحزب في بيانه "بضرورة استمرار الاحتجاج و المبادرات النضالية بكل الأشكال الممكنة، لحمل المنتظم الدولي على تحمل مسؤولياته في تحقيق السلام بالمنطقة و إنصاف الشعب الفلسطيني و ضمان كافة حقوقه في بناء دولته المستقلة و عاصمتها القدس و رجوع اللاجئين".