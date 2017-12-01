عاجل ...هذه آخر مستجدات كارثة جرادة ﻿

في جديد تطورات الكارثة التي شهدتها مدينة جرادة مؤخرا، نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المهتمة بأخبار المدينة صباح يومه السبت أنه تم إفراغ البئر من الماء و لازال البحث قائما عن جثمان

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في جديد تطورات الكارثة التي شهدتها مدينة جرادة مؤخرا، نشرت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المهتمة بأخبار المدينة صباح يومه السبت أنه تم إفراغ البئر من الماء و لازال البحث قائما عن جثمان شقيقين.

فيما لا زال أفراد من ساكنة جرادة و عناصر الوقاية المدنية يحاولون في هذه اللحظات العثور على جثتي الشقيقين لانتشالهما، بعد أكثر من 28 ساعة لا زال البحث جاريا.

يشار إلى أن الشقيقين "حسين" البالغ من العمر 23 سنة، و"جدوان" البالغ من العمر 30، خلال حفرهما بحثا عن الفحم داخل أحد الآبار فغمرتهما المياه.