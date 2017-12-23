 سكــــوب و بالصور..صــادم للمغاربة.. بعد ''سعد المجرد'' فضيحة ثـقيلة تلاحق الفنان أحمد شوقي..والقضية عندو خايبة بزاف..استغلال جنسي/خيانة و مافيا بسبتة ﻿
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سكــــوب و بالصور..صــادم للمغاربة.. بعد ''سعد المجرد'' فضيحة ثـقيلة تلاحق الفنان أحمد شوقي..والقضية عندو خايبة بزاف..استغلال جنسي/خيانة و مافيا بسبتة

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 14:36 سكــــوب و بالصور..صــادم للمغاربة.. بعد سعد المجرد فضيحة ثـقيلة تلاحق الفنان أحمد شوقي..والقضية عندو خايبة بزاف..استغلال جنسي/خيانة و مافيا بسبتة | ثقافة و فنون
سكــــوب و بالصور..صــادم للمغاربة.. بعد ''سعد المجرد'' فضيحة ثـقيلة تلاحق الفنان أحمد شوقي..والقضية عندو خايبة بزاف..استغلال جنسي/خيانة و مافيا بسبتة
بعد مرور حوالي سنة على فضيحة الفنان المغربي سعد لمجرد و اتهامه من طرف فتاة فرنسية بالاغتصاب، توصلت ''شوف تيفي'' بقصة مثيرة من فتاة مغربية مقيمة بفرنسا تتهم المغني أحمد شوقي باستغلالها جنسيا.

''شــوف تيفي''

بعد مرور حوالي سنة على فضيحة الفنان المغربي سعد لمجرد و اتهامه من طرف فتاة فرنسية بالاغتصاب، توصلت ''شوف تيفي'' بقصة مثيرة من فتاة مغربية مقيمة بفرنسا تتهم المغني أحمد شوقي باستغلالها جنسيا.

وأكدت معلومات تتوفر عليها ''شوف تيفي'' علاقة ''أحـمد شوقي'' بالفتاة المغربية المقيمة بفرنسا والتي صدمت على حد قولها بمعاملة ''أحمد شـوقي'' حيث كانت تزوره في المغرب مرارا وتكرارا و سبق وأقاما بإحدى شقق تطوان ، وكانا على علاقة جنسية دامت لمدة سنتين.

و زادت مصادرنا المقربة من الفتاة أن صاحب أغنية ''كاينة و لامكيناش'' كان يستغلها بدعوى الحب والمشاكل الأسرية مع زوجته، قبل أن يتخلى عنها ويطالبها بالرحيل ، مستعينا بالمدير الفني الخاص به الذي دخل على الخط وهددها في حالة ما أرادت متابعته أو الخروج إلى الإعلام أو نشر أي صور توثق لعلاقتهما فإنه سيلتجئ إلى ''المافيا'' التي يحضر محافلها ويغني لهم بنواحي سبتة ، وبإمكانه أن يصفي معها بطرق أكثر مما تتخيل .

هـــذا وقد هددها مدير أعماله أكثر من مرة لأجل تخويفها قائلا : ''والله وخرجتي للصحافة تانعصر مك''، مضيفة أنها في غنى على الخروج إلى الإعلام لأجل ابتزازه أو الضغط عليه لأغراض شخصية، مبرزة أنها من عائلة ثرية وهو من كان يستغلها، وأن هدفها هو أن يعرف المغاربة حقيقة المغني ''أحمد شوقي'' الذي يدعي السمو والعلاقة الزوجية الناجحة ، وشددت أنها لن تتخلى عن القضية وأنها مستعدة لمواجهته حتى يفتضح أمره بالعديد من الوسائل المادية والحجج الدامغة بالصوت والصورة ...

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي فضيحة كاينة ولا مكايناش أغنية أحمد شوقي

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