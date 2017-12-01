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مُداهمة مصنع سري لصناعة وتقطير مسكر ماء الحياة ضواحي مراكش..وهاشنو وقع

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 13:36 مُداهمة مصنع سري لصناعة وتقطير مسكر ماء الحياة ضواحي مراكش..وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
مُداهمة مصنع سري لصناعة وتقطير مسكر ماء الحياة ضواحي مراكش..وهاشنو وقع
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الجمعة، من تفكيك مصنع سري لصناعة وتقطير مسكر ماء الحياة والاتجار فيه، وذلك بدوار كرتاوة

شـــوف تيفي:

 تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الجمعة، من تفكيك مصنع سري لصناعة وتقطير مسكر ماء الحياة والاتجار فيه، وذلك بدوار كرتاوة بمنطقة أولاد حسون بضواحي مدينة مراكش.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن هذه العملية النوعية، التي نفذت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي جرى التنسيق الميداني فيها مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة، أسفرت عن توقيف أحد عناصر الشبكة الإجرامية المتخصصة في إعداد هذه المشروبات الكحولية، وحجز ما يناهز 17 ألف و600 لتر من مسكر ماء الحياة، و5 أطنان من التمر المخمر، فضلا عن قنينات غاز وأفران وحاويات حديدية كبيرة ومضخة للماء.

وأشار البلاغ إلى أن ضبط هذه المواد الكحولية تم في أماكن تنعدم فيها جميع شروط الصحة والنظافة، كما أن المنتوجات الاستهلاكية التي تدخل في صناعتها جرى حجزها في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة.

وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني تمكنت، أيضا، في إطار هذه القضية، من إيقاف شخصين آخرين، أحدهما قاصر، يشتبه في ارتباطهما بالاتجار غير المشروع في المشروبات الكحولية.

وقد تم إيداع الموقوفين الرشداء تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم الاحتفاظ بالقاصر تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت التحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية.

 

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شـــوف تيفي المغرب مراكش ماء الحياة مسكر

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