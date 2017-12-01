كلاسيكو الأرض يتخطى عالم الكرة ليخترق عالم الأموال ﻿

ينطلق بعد ساعة من اليوم السبت كلاسيكو الأرض الذي يجمع بطل كأس العالم للأندية، ريال مدريد و غريمه التقليدي برشلونة برسم الأسبوع 17 من الدوري الإسباني بملعب سانتياغو برنابيو ، لأول مرة في الساعة 12

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ينطلق بعد ساعة من اليوم السبت كلاسيكو الأرض الذي يجمع بطل كأس العالم للأندية، ريال مدريد و غريمه التقليدي برشلونة برسم الأسبوع 17 من الدوري الإسباني بملعب سانتياغو برنابيو ، لأول مرة في الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينيتش .

وقد تخطت مباراة برشلونة وريال مدريد عالم كرة القدم ليبلغ عالم الأموال والاقتصاد مما ساهم في تغيير توقيته لمنتصف النهار ، تزامنا مع الدول الآسيوية لجلب المزيد من المشجعين وأموالهم ، بالإضافة إلى العائدات المغرية لحقوق البت التلفزيوني.

وفي تصريح لرئيس رابطة الدوري الإسباني" خافيير تيباس " خلال افتتاح مكتب ممثل الدوري الإسباني في سنغافورة ، أنه تم تغيير موعد مبارايات الليغا لتكون أكثر منطقية لبلدان آسيا و ضمان استمتتاع كل دول العالم بأكبر قدر ممكن .

يذكر أن برشلونة يتسيد سبورة ترتيب الدوري الإسباني ب 42 نقطة ، ويسعى غريمه ريال مدريد إلى تقليص الفارق ليقترب أكثر نحو الصدارة