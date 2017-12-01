ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في مواجهات دامية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ﻿

ارتفعت حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 14 شهيدا ومئات المصابين وذلك منذ اندلاع المواجهات قبل أكثر من أسبوعين، وسط مطالبات باستمرار الهبة الشعبية لنصرة القدس حتى

"شـــوف تيفي"

ارتفعت حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 14 شهيدا ومئات المصابين وذلك منذ اندلاع المواجهات قبل أكثر من أسبوعين، وسط مطالبات باستمرار الهبة الشعبية لنصرة القدس حتى تتراجع الإدارة الأمريكية عن قراراتها بشأن المدينة المقدسة.

وفــي هذا الصدد شيّع المواطنون اليوم السبت في قطاع غزة جثمان محمد محيسن الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال أمس الجمعة، أثناء المواجهات في المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة، وقد استشهد فلسطينيان يوم أمس وأصيب نحو سبعمائة آخرين برصاص الاحتلال أثناء المواجهات مع قوات إسرائيلية في مناطق متعددة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع. حسب ما أورده اليوم موقع "الجزيرة نت".

هــذا وارتفع عدد الشهداء إلى 14 منذ اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة وغزة، عقب القرار الأمريكي بشأن القدس.