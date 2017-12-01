محمد صبحي: دونالد ترامب بطل قومي لأنه يعمل لمصلحة بلاده +فيديو ﻿

أكد الفنان المصري محمد صبحي،عضو في المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر لقناة روسيا اليوم، أن الدول في المنطقة العربية لا تؤمن بأن الثقافة قادرة على تغيير سلوك الشعوب، وأن مفهوم الحرية كان

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أكد الفنان المصري محمد صبحي،عضو في المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف في مصر لقناة روسيا اليوم، أن الدول في المنطقة العربية لا تؤمن بأن الثقافة قادرة على تغيير سلوك الشعوب، وأن مفهوم الحرية كان خاطئا لدى المواطن العربي.

واعتبر محمد صبحي في رد على قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والإعلان بأن القدس عاصمة لإسرائيل:" "أنا أعتبر ترامب بطلا قوميا، لأنه يعمل لمصلحة بلاده، وقراره الأخير جاء نتيجة لأنه لم يجد من يقف في وجهه ويعارضه".. "الإرهاب صنيعة الولايات المتحدة وإسرائيل".

يذكرأن المقابلة الكاملة مع محمد صبحي ستبث في تمام التاسعة والنصف ليلا، على قناة روسيا اليوم فيها يشرح محمد صبحي خلفيات قرار ترامب على المنطقة.