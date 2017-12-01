بادرة غير متوقعة من الراقي تجاه فريق الرجاء الذي يمر من أزمة مالية خانقة ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن عصام الراقي قرر التخلي عن منحة 200 مليون سنتيم لصالح فريق الرجاء البيضاوي بعد استبعاده عن المجموعة وإدراج اسمه ضمن لائحة المغادرين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

شوف سبور : رشيد محمودي



كشفت مصادر رجاوية، أن عصام الراقي قرر التخلي عن منحة 200 مليون سنتيم لصالح فريق الرجاء البيضاوي بعد استبعاده عن المجموعة وإدراج اسمه ضمن لائحة المغادرين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت ذات المصادر، أن العميد السابق للنسور لا يطالب سوى بمنحة الشطر الأول الذي لم يتوصل بها منذ عودته لأحضان النسور، ليتخلى عن منحة الشطر الثاني والثالث المقدرة في 200 مليون سنتيم.

هذا وأكدت المصادر نفسها، أنه رغم توصله بعروض خليجية لازال الراقي متشبثا بإنهائه مساره الرياضي تحت اسم فريق الرجاء إخلاصا للجماهير التي ساندته خلال محنته مع إدارة الرجاء.