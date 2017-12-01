هذه هي القنوات المجانية الناقلة لكلاسيكو الأرض ﻿

ستنقل مجموعة من القنوات المجانية مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وإفسي برشلونة التي ستجرى يومه السبت على الساعة الثانية عشرة ظهرا على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

شوف سبور

ستنقل مجموعة من القنوات المجانية مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وإفسي برشلونة التي ستجرى يومه السبت على الساعة الثانية عشرة ظهرا على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.

هذا ويمكن لعشاق المستديرة متابعة كلاسيكو الأرض على هاته القنوات:

Arezu TV

القمر الصناعى : ياه سات

التردد: 12015، H أفقى، 27500_ 3/4

قناة IRIB TV 3

القمر الصناعى : عرب سات

التردد: 12265، أفقى H، 30000، 3/4

قناة SPORT TV 3

القمر الصناعى: أفغانستان

التردد: 11293، عمودي V، 27500، 3/4

قناة IR CAMA 3

القمر الصناعى: يوتلسات

التردد: 12262، 27500، H

—–

القمر الصناعى: هوت بيرد

التردد: 10775، أفقى، 27500

قناة RAH -e – farda TV

القمر الصناعى: ياهسات

التردد: 12015، أفقى، 27500

——

القمر الصناعى: تركسات

التردد : 12447، أفقى، 2400

قناة VARZISH TV

القمر الصناعى : ياه سات

التردد: 11938 – 3/4 – 27500 – أفقى “H”

القمر الصناعى: APSTAR

التردد: 11843 – 3/4 – 27500 – عمودى “V”

القمر الصناعى : ياه سات

التردد: 11785 – أفقى – 27500