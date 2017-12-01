هذه هي القنوات المجانية الناقلة لكلاسيكو الأرض ﻿

شوف سبور
ستنقل مجموعة من القنوات المجانية مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وإفسي برشلونة التي ستجرى يومه السبت على الساعة الثانية عشرة ظهرا على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو.
هذا ويمكن لعشاق المستديرة متابعة كلاسيكو الأرض على هاته القنوات:
Arezu TV
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 12015، H أفقى، 27500_ 3/4
قناة IRIB TV 3
القمر الصناعى : عرب سات
التردد: 12265، أفقى H، 30000، 3/4
قناة SPORT TV 3
القمر الصناعى: أفغانستان
التردد: 11293، عمودي V، 27500، 3/4
قناة IR CAMA 3
القمر الصناعى: يوتلسات
التردد: 12262، 27500، H
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القمر الصناعى: هوت بيرد
التردد: 10775، أفقى، 27500
قناة RAH -e – farda TV
القمر الصناعى: ياهسات
التردد: 12015، أفقى، 27500
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القمر الصناعى: تركسات
التردد : 12447، أفقى، 2400
قناة VARZISH TV
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 11938 – 3/4 – 27500 – أفقى “H”
القمر الصناعى: APSTAR
التردد: 11843 – 3/4 – 27500 – عمودى “V”
القمر الصناعى : ياه سات
التردد: 11785 – أفقى – 27500