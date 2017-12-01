خبر غير سار لعشاق اللاعب المغربي أشرف حكيمي ﻿

كشفت وسائل إعلام إسبانية ،أن الدولي أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي من المحتمل أن يغيب عن لائحة الفريق الملكي في مباراة الكلاسيكو الذي ستجمعه اليوم السبت بداية من الساعة الواحدة ظهرا مع غريمه

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كشفت وسائل إعلام إسبانية ،أن الدولي أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي من المحتمل أن يغيب عن لائحة الفريق الملكي في مباراة الكلاسيكو الذي ستجمعه اليوم السبت بداية من الساعة الواحدة ظهرا مع غريمه برشلونة

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، 13 لاعبا، لمباراة الكلاسيكو في إطار الجولة ال 17 من الدوري الإسباني دون إدراج اسم حكيمي ضمن المجموعة المشاركة في اللقاء

فيما يلي لائحة الفريق الملكي :

حراسة المرمى: نافاس – كاسيا – محمد راموس موحا.

الدفاع: داني كارفاخال – راموس – فاران – ناتشو – مارسيلو – ثيو هيرنانديز.

الهجوم : كريستيانو رونالدو – بنزيما – جاريث بيل – لوكاس فاسكيز