العثماني ينفي أنباء انتقاده للشراكة والتعاون مع حزب بنعبد الله ﻿

نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بشكل قاطع الأخبار الرائجة والمتداولة في المشهد السياسي المغربي، بخصوص انتقاده للشراكة والتعاون مع حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع

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نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بشكل قاطع الأخبار الرائجة والمتداولة في المشهد السياسي المغربي، بخصوص انتقاده للشراكة والتعاون مع حزب التقدم والاشتراكية في اجتماع حزبي، خصوصا بعد حضور نبيل بنعبد الله بعض فقرات أول اجتماع للأمانة العامة للحزب بقيادة العثماني.

العثماني أوضح في تدوينة على حسابه الرسمي عبر فيسبوك أنه لم يقل أبدا أن الذي استفاد من "التحالف في عهد ابن كيران هو التقدم والاشتراكية وليس حزبنا"، معتبرا أن هذا الكلام ليس منطقيا ولم يرد قط بخلده.

وزاد العثماني ونفى بشكل قطعي ما تم نشره من أن وزارة الداخلية أوقفت كل أشكال الدعم عن الحزب وأنها رفعت ذلك التوقيف بعد المؤتمر، مشيرا "الواقع أن الحزب توصل على غرار باقي الأحزاب ووفق القانون بالدعم السنوي عن 2017 قبل المؤتمر بشهور".