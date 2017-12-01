عاجـــــــــل: أبرون يقدم استقالته من رئاسة المغرب التطواني ﻿

علمت ''شوف سبور'' يومه السبت من مصادر مطلعة أن عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني لكرة القدم قدم استقالته من المكتب المسير للحمامة البيضاء.

شوف سبور

علمت "شوف سبور" يومه السبت من مصادر مطلعة أن عبد المالك أبرون رئيس المغرب التطواني لكرة القدم قدم استقالته من المكتب المسير للحمامة البيضاء.

وأضافت مصادرنا أن عبد المالك أبرون قرر التنحي عن الرئاسة وذلك عقب النتائج السلبية التي بات يحققها المغرب التطواني منذ بداية الموسم الكروي الحالي.

هذا وبالرغم من هاته الأسباب، إلا أن المكتب المسير للنادي التطواني رفض استقالة عبد المالك أبرون.

وبهذا الخصوص، سيعقد الرئيس الحالي للحمامة البيضاء ندوة صحفية مساء يومه السبت للكشف عن نية استقالته والأسباب التي دفعته إلى ذلك.

تجدر الإِشارة، إلى أن المغرب التطواني يحتل المركز 16 برصيد 5 نقاط .