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هام للمغاربة البرد بزاف فهاذ المناطق ..لبسوا مزيان

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 09:19 هام للمغاربة البرد بزاف فهاذ المناطق ..لبسوا مزيان | مجتمع
هام للمغاربة البرد بزاف فهاذ المناطق ..لبسوا مزيان
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تستمر الأجواء الباردة بالمنطقة الشرقية والمرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا بداخل البلاد وبالهضاب. وسيتكون جليد محلي خلال الليل والصباح

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تستمر الأجواء الباردة بالمنطقة الشرقية والمرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد، وأيضا بداخل البلاد وبالهضاب. وسيتكون جليد محلي خلال الليل والصباح بالمرتفعات وبالهضاب العليا مع تشكل كتل ضبابية خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الشمالية. وستهب الرياح أحيانا قوية من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى شرقية في معظمها بباقي الأرجاء، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 وصفر درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين صفر و 05 درجات بشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل كل من اللوكوس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياضمة، وما بين 05 و 10 درجات بالسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و14 درجة بأقصى جنوب البلاد.

 وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف والهضاب العليا الشرقية وبالجنوب الشرقي، وما بين 16 و 23 درجة عموما بباقي المناطق.

 وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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