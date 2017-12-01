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فيديو مروع يهز المغاربة..شوفو الحكرة: ذئب بشري بغا يخطف فتاة ويغتصبها وسلخها مزيان والناس كيشوفو بمراكش

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 02:41 فيديو مروع يهز المغاربة..شوفو الحكرة: ذئب بشري بغا يخطف فتاة ويغتصبها وسلخها مزيان والناس كيشوفو بمراكش | حوادث و حقوق
فيديو مروع يهز المغاربة..شوفو الحكرة: ذئب بشري بغا يخطف فتاة ويغتصبها وسلخها مزيان والناس كيشوفو بمراكش
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شخص بالاعتداء على فتاة قاصر داخل ''مخبزة''.

''شوف تيفي''

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد خطير، يوثق لحظة قيام شخص بالاعتداء على فتاة قاصر داخل ''مخبزة''.

وحسب ناشري الفيديو فإن الأمر يتعلق بشخص ملقب بـ ''بي بيا'' تحرش بفتاة داخل ''مخبزة'' بمراكش، وقام بالاعتداء عليها وحاول اختطافها من أجل اغتصابها، أمام أنظار مجموعة من الأشخاص الذين اكتفوا بالنظر دون إبداء أي ردة فعل.

وطالب النشطاء المصالح الأمنية بفتح تحقيق بخصوص مضمون الفيديو، وإيقاف المعني بالأمر، بينما طالب آخرون بتدخل جمعيات حقوقية مدافعة عن حقوق المرأة على الخط وتقديم يد المساعدة للضحية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مراكش الاغتصاب فتاة قاصر

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