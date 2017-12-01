العثماني يدعو إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني ﻿

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم في اول اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية ، إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتجويد حياة

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دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم في اول اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية ، إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتجويد حياة المواطنيين.

وشدد العثماني في كلمته على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، وعقد اتفاقيات وشراكات للوكالة مع مثيلاتها في الدول ذات السبق في هذا المجال لتمكين بلادنا من تحقيق الريادة في المجال الرقمي.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الاجتماع التأسيسي لوكالة التنمية الرقمية من أجل العمل على إرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للوكالة، والإطلاع على مهامها واستشراف آفاق عملها في المستقبل"، على اعتبار أن استراتيجية الوكالة تسعى أيضا إلى توفير بيئة رقمية مناسبة، من خلال تأهيل الإطار القانوني وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة عبر التكوين.

وركز رئيس الحكومة على أن "التطور السريع الذي يعرفه هذا المجال، سيحدث تحولات عميقة على مستوى قطاعات كاملة من الاقتصاد الوطني، وطفرة نوعية في العلاقات المجتمعية وفي العلاقة بين المواطن والإدارة، كما ستمنح هذه التحولات فرصا حقيقية لتطوير الاقتصاد والإدارة والمجتمع شريطة أن نواكبها برؤية واضحة المعالم، وبسياسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وواقع المملكة".

و عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن يشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية مناسبة لإعطاء الدعم الضروري لانطلاقة ناجحة وموفقة لها، معربا عن شكره لكافة الفاعلين الذين ساهموا في إخراج هذه المؤسسة إلى الوجود وكذا لكافة المسؤولين والأطر الذي اشتغلوا في هذا القطاع من خلال مؤسسات وهيآت مختلفة، داعيا الجميع للمزيد من العطاء لجعل هذه الوكالة رافعة للرقي ببلادنا في المجال الرقمي ومختلف الأنشطة والاستعمالات المتعلقة به.