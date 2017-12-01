 العثماني يدعو إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما | بووز

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور | بووز

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎ | بووز

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي | بووز

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي

عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الجيش الملكي و الراسينغ | ASFAR - RAC | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الجيش الملكي و الراسينغ | ASFAR - RAC

بالفيديو:بعد ساعات من البحث.. استخراج جثمان الشقيقين الذين غمرهما الماء داخل بئر منجم بجرادة | حوادث و حقوق

بالفيديو:بعد ساعات من البحث.. استخراج جثمان الشقيقين الذين غمرهما الماء داخل بئر منجم بجرادة

بسبب هذا الفيديو.. حبس مذيعة مصرية 3 سنوات بتهمة الفساد‎ | بووز

بسبب هذا الفيديو.. حبس مذيعة مصرية 3 سنوات بتهمة الفساد‎

بالفيديو...لأول مرة حضور العيالات في مباراة السعودية | بووز

بالفيديو...لأول مرة حضور العيالات في مباراة السعودية

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

العثماني يدعو إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 02:19 العثماني يدعو إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني | بوليتيك
العثماني يدعو إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني
دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم في اول اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية ، إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتجويد حياة

شوف تيفي:

 

دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم في اول اجتماع مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية ، إلى بلورة خطة عمل لتنزيل وتفعيل ركائز الاستراتيجية الرقمية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتجويد حياة المواطنيين.

وشدد العثماني في كلمته على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، وعقد اتفاقيات وشراكات للوكالة مع مثيلاتها في الدول ذات السبق في هذا المجال لتمكين بلادنا من تحقيق الريادة في المجال الرقمي.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الاجتماع التأسيسي لوكالة التنمية الرقمية من أجل العمل على إرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للوكالة، والإطلاع على مهامها واستشراف آفاق عملها في المستقبل"، على اعتبار أن استراتيجية الوكالة تسعى أيضا إلى توفير بيئة رقمية مناسبة، من خلال تأهيل الإطار القانوني وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة عبر التكوين.

وركز رئيس الحكومة على أن "التطور السريع الذي يعرفه هذا المجال، سيحدث تحولات عميقة على مستوى قطاعات كاملة من الاقتصاد الوطني، وطفرة نوعية في العلاقات المجتمعية وفي العلاقة بين المواطن والإدارة، كما ستمنح هذه التحولات فرصا حقيقية لتطوير الاقتصاد والإدارة والمجتمع شريطة أن نواكبها برؤية واضحة المعالم، وبسياسة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات وواقع المملكة".

و عبر رئيس الحكومة عن أمله في أن يشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية  مناسبة لإعطاء الدعم الضروري لانطلاقة ناجحة وموفقة لها، معربا عن شكره لكافة الفاعلين الذين ساهموا في إخراج هذه المؤسسة إلى الوجود وكذا لكافة المسؤولين والأطر الذي اشتغلوا في هذا القطاع من خلال مؤسسات وهيآت مختلفة، داعيا الجميع للمزيد من العطاء لجعل هذه الوكالة رافعة للرقي ببلادنا في المجال الرقمي ومختلف الأنشطة والاستعمالات المتعلقة به.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي العثماني الرقمية الادارة وكالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ماذا ينتظر العثماني...؟ الشعب يريد حكومة جديدة... وليس مشاورات عقيمة | بوليتيك

ماذا ينتظر العثماني...؟ الشعب يريد حكومة جديدة... وليس مشاورات عقيمة

فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية | بوليتيك

فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية

لشكر ينزل بثقله بجرسيف والناظور لانقاد فريقه البرلماني | بوليتيك

لشكر ينزل بثقله بجرسيف والناظور لانقاد فريقه البرلماني

العثماني ينفي أنباء انتقاده للشراكة والتعاون مع حزب بنعبد الله | بوليتيك

العثماني ينفي أنباء انتقاده للشراكة والتعاون مع حزب بنعبد الله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طقوس خاصة من قلب البوادي المغربية حول ليلة الدخلة عند ناس زمان..كنخرجو السروال و كنشطحو بيه قدام الجيران باش يعرفو الشرف ديال البنت | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

طقوس خاصة من قلب البوادي المغربية حول ليلة الدخلة عند ناس زمان..كنخرجو السروال و كنشطحو بيه قدام الجيران باش يعرفو الشرف ديال البنت

بالفيديو..كسيدة خايبة فتطوان بالليل | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة فتطوان بالليل

بالفيديو..بعد مراكش مؤسسة البنك الشعبي تحط الرحال بوجدة وتُواكب المقاولات الصغرى | روبورتاج

بالفيديو..بعد مراكش مؤسسة البنك الشعبي تحط الرحال بوجدة وتُواكب المقاولات الصغرى

بالفيديو..أخت زوجة وزير الداخلية القوي ادريس البصري في ورطة بسبب أرض ببنسليمان..وصاحب الأرض يكشف حقائق صادمة..القبيلة عايشة تحت تهديد العائلة ودار وحدة عندهم 11 الكريمة | بــووز

بالفيديو..أخت زوجة وزير الداخلية القوي ادريس البصري في ورطة بسبب أرض ببنسليمان..وصاحب الأرض يكشف حقائق صادمة..القبيلة عايشة تحت تهديد العائلة ودار وحدة عندهم 11 الكريمة

﻿

آخر المستجدات

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما | بووز
منذ 18 دقيقة

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور | بووز

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎ | بووز

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي | بووز

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.