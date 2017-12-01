هكذا سخر فيسبوكيون من الاشتراكي ''محمد بلفقيه'' بعد هزيمته في الانتخابات الجزئية بسيدي إفني ﻿

شكل انتصار حزب ''أغراس أغراس'' في الانتخابات الجزئية باقليم سيدي إفني وحسم مصطفى مشارك المقعد البرلماني الشاغر، ضربة موجعة لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص''محمد بلفقيه''.

شوف تيفي:

شكل انتصار حزب ''أغراس أغراس'' في الانتخابات الجزئية باقليم سيدي إفني وحسم مصطفى مشارك المقعد البرلماني الشاغر، ضربة موجعة لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص''محمد بلفقيه''.

ووفقا لمصادر ''شوف تيفي'' فبعد هذه الهزيمة ألقى بلفقيه خطابا مقتضبا أمام أنصاره ويقول لهم ''بأن خسارة المقعد البرلماني لا تعني شيئا، مطالبا أنصاره بأن يرفعوا رؤوسهم وأنهم هم من انتصروا''.

نفس المصادر أوضحت أن المعني لم يتجرع مرارة الهزيمة واتهم عامل إقليم سيدي إفني ''صالح الدحا'' كونه هو سبب هزيمة حزب الوردة وأن خصومه استعملو جميع الوسائل للنيل منه .

وخلف خطاب بلفقيه ردود فعل على الفيسبوك سخرت من التناقض الذي شاب خطابه وتساءل أغلبهم في تدوينات هزلية: إذا كان المقعد البرلماني ليس مهما لماذا جيشت له كل إمكانياتك المالية والبشرية واللوجيستية والإعلامية ؟

وقال آخرون ''السبب الرئيسي في هزيمتك هو أن ساكنة جهة واد نون أصبحت تمقتك وتكرهك وتتمنى زوالك أنت وكل من يسبح في فلكك من إنتهازيين و إسترزاقيين... إنها بداية النهاية فكن مستعدا ''