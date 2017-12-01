 هكذا سخر فيسبوكيون من الاشتراكي ''محمد بلفقيه'' بعد هزيمته في الانتخابات الجزئية بسيدي إفني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما | بووز

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور | بووز

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎ | بووز

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي | بووز

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي

عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الجيش الملكي و الراسينغ | ASFAR - RAC | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الجيش الملكي و الراسينغ | ASFAR - RAC

بالفيديو:بعد ساعات من البحث.. استخراج جثمان الشقيقين الذين غمرهما الماء داخل بئر منجم بجرادة | حوادث و حقوق

بالفيديو:بعد ساعات من البحث.. استخراج جثمان الشقيقين الذين غمرهما الماء داخل بئر منجم بجرادة

بسبب هذا الفيديو.. حبس مذيعة مصرية 3 سنوات بتهمة الفساد‎ | بووز

بسبب هذا الفيديو.. حبس مذيعة مصرية 3 سنوات بتهمة الفساد‎

بالفيديو...لأول مرة حضور العيالات في مباراة السعودية | بووز

بالفيديو...لأول مرة حضور العيالات في مباراة السعودية

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

هكذا سخر فيسبوكيون من الاشتراكي ''محمد بلفقيه'' بعد هزيمته في الانتخابات الجزئية بسيدي إفني

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 02:11 هكذا سخر فيسبوكيون من الاشتراكي محمد بلفقيه بعد هزيمته في الانتخابات الجزئية بسيدي إفني | مجتمع
هكذا سخر فيسبوكيون من الاشتراكي ''محمد بلفقيه'' بعد هزيمته في الانتخابات الجزئية بسيدي إفني
شكل انتصار حزب ''أغراس أغراس'' في الانتخابات الجزئية باقليم سيدي إفني وحسم مصطفى مشارك المقعد البرلماني الشاغر، ضربة موجعة لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص''محمد بلفقيه''.

شوف تيفي:

 

شكل انتصار حزب ''أغراس أغراس'' في الانتخابات الجزئية باقليم سيدي إفني وحسم مصطفى مشارك المقعد البرلماني الشاغر، ضربة موجعة لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص''محمد بلفقيه''.

ووفقا لمصادر ''شوف تيفي'' فبعد هذه الهزيمة ألقى بلفقيه خطابا مقتضبا أمام أنصاره ويقول لهم ''بأن خسارة المقعد البرلماني لا تعني شيئا، مطالبا أنصاره بأن يرفعوا رؤوسهم وأنهم هم من انتصروا''.

نفس المصادر أوضحت أن المعني لم يتجرع مرارة الهزيمة واتهم عامل إقليم سيدي إفني ''صالح الدحا'' كونه هو سبب هزيمة حزب الوردة وأن خصومه استعملو جميع الوسائل للنيل منه .

وخلف خطاب بلفقيه ردود فعل على الفيسبوك سخرت من التناقض الذي شاب خطابه وتساءل أغلبهم في تدوينات هزلية: إذا كان المقعد البرلماني ليس مهما لماذا جيشت له كل إمكانياتك المالية والبشرية واللوجيستية والإعلامية ؟

وقال آخرون ''السبب الرئيسي في هزيمتك هو أن ساكنة جهة واد نون أصبحت تمقتك وتكرهك وتتمنى زوالك أنت وكل من يسبح في فلكك من إنتهازيين و إسترزاقيين... إنها بداية النهاية فكن مستعدا ''

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بلفقيه الأحرار خطابا هزيمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صورة مُثيرة: الرابور حليوة عريان وسط الطوموبيل مع بنت الستاتي | مجتمع

صورة مُثيرة: الرابور حليوة عريان وسط الطوموبيل مع بنت الستاتي

عـــاجل:الموت يُفجع إعلامية مغربية في أقرب الناس إليها | مجتمع

عـــاجل:الموت يُفجع إعلامية مغربية في أقرب الناس إليها

حصـــري..طالبة جامعية بمراكش لقات فيها السيدا..ردة فعل صادمة | مجتمع

حصـــري..طالبة جامعية بمراكش لقات فيها السيدا..ردة فعل صادمة

بعد غرامة 25 درهما..غرامة أخرى لسائقي السيارات | مجتمع

بعد غرامة 25 درهما..غرامة أخرى لسائقي السيارات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طقوس خاصة من قلب البوادي المغربية حول ليلة الدخلة عند ناس زمان..كنخرجو السروال و كنشطحو بيه قدام الجيران باش يعرفو الشرف ديال البنت | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

طقوس خاصة من قلب البوادي المغربية حول ليلة الدخلة عند ناس زمان..كنخرجو السروال و كنشطحو بيه قدام الجيران باش يعرفو الشرف ديال البنت

بالفيديو..كسيدة خايبة فتطوان بالليل | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة فتطوان بالليل

بالفيديو..بعد مراكش مؤسسة البنك الشعبي تحط الرحال بوجدة وتُواكب المقاولات الصغرى | روبورتاج

بالفيديو..بعد مراكش مؤسسة البنك الشعبي تحط الرحال بوجدة وتُواكب المقاولات الصغرى

بالفيديو..أخت زوجة وزير الداخلية القوي ادريس البصري في ورطة بسبب أرض ببنسليمان..وصاحب الأرض يكشف حقائق صادمة..القبيلة عايشة تحت تهديد العائلة ودار وحدة عندهم 11 الكريمة | بــووز

بالفيديو..أخت زوجة وزير الداخلية القوي ادريس البصري في ورطة بسبب أرض ببنسليمان..وصاحب الأرض يكشف حقائق صادمة..القبيلة عايشة تحت تهديد العائلة ودار وحدة عندهم 11 الكريمة

﻿

آخر المستجدات

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما | بووز
منذ 18 دقيقة

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور | بووز

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎ | بووز

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي | بووز

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.