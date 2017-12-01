 الخارجية الأمريكية تشيد بالدور الكبير للمغرب في مكافحة الإرهاب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما | بووز

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور | بووز

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎ | بووز

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي | بووز

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي

عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

عاجل...قاصر كان غادي يصفيها لسيدة حامل بتطوان +تفاصيل مثيرة

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الجيش الملكي و الراسينغ | ASFAR - RAC | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الجيش الملكي و الراسينغ | ASFAR - RAC

بالفيديو:بعد ساعات من البحث.. استخراج جثمان الشقيقين الذين غمرهما الماء داخل بئر منجم بجرادة | حوادث و حقوق

بالفيديو:بعد ساعات من البحث.. استخراج جثمان الشقيقين الذين غمرهما الماء داخل بئر منجم بجرادة

بسبب هذا الفيديو.. حبس مذيعة مصرية 3 سنوات بتهمة الفساد‎ | بووز

بسبب هذا الفيديو.. حبس مذيعة مصرية 3 سنوات بتهمة الفساد‎

بالفيديو...لأول مرة حضور العيالات في مباراة السعودية | بووز

بالفيديو...لأول مرة حضور العيالات في مباراة السعودية

عن الدعم العمومي للصحافة المغربية وأشياء أخرى..

الخارجية الأمريكية تشيد بالدور الكبير للمغرب في مكافحة الإرهاب

بتاريــخ : 23 دجنبر 2017 / 01:44 الخارجية الأمريكية تشيد بالدور الكبير للمغرب في مكافحة الإرهاب | بوليتيك
الخارجية الأمريكية تشيد بالدور الكبير للمغرب في مكافحة الإرهاب
أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية الدور الطلائعي للمغرب والولايات المتحدة في الجهود الدولية المبذولة في إطار (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب)، من أجل التصدي لهذه الآفة ومحاربة الايديولوجيات التي

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

أبرزت وزارة الخارجية الأمريكية الدور الطلائعي للمغرب والولايات المتحدة في الجهود الدولية المبذولة في إطار (المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب)، من أجل التصدي لهذه الآفة ومحاربة الايديولوجيات التي تغذيها على المستوى المحلي.

وكتب شونا ويلسون، كبير مستشاري ''دولة القانون'' في مكتب مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، في مقال تحليلي نشر اليوم الجمعة في المدونة الرسمية للخارجية الأمريكية ''ديبنوت''، أن الولايات المتحدة والمملكة المغربية ''يحتلان مكان الصدارة في الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب المحلي، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالشراكة مع المعهد الدولي للعدالة''.

وأكد أن المبادرة التي تم إطلاقها يومي 15 و 16 نونبر في مالطا تهدف على الخصوص، إلى سد الثغرات التي تحول دون تحقيق نجاح كامل للسلطات الحكومية على الصعيدين الوطني والمحلي في مواجهة التهديدات والمؤامرات الإرهابية، مسجلا أن هذه الاستراتيجية ''ستسلط الضوء على النماذج والخصائص المشتركة للأفراد الذين يشاركون في أعمال إرهابية، بغية وضع برامج استباقية''.

وأشار كاتب المقال من جهة أخرى، إلى أن 70 من المسؤولين الحكوميين والموظفين المعنيين بإنفاذ القوانين، والأكاديميين، والممثلين غير الحكوميين من 25 بلدا، تقاسموا خلال إطلاق هذه المبادرة، الخبرات والدروس المستفادة من معالجة ظاهرة الإرهاب المحلي.

يذكر أن تقرير وزارة الخارجية الامريكية حول الإرهاب في العالم برسم سنة 2016 ، أبرز إسقاطات الاستقرار بالمغرب على القارة الأفريقية وذلك بفضل مقاربة ''شاملة'' لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على تدابير اليقظة الامنية، بل تتعدى ذلك الى وضع أهداف التنمية الاقتصادية والبشرية على رأس أولوياتها إلى جانب التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الخارجية الأمريكية الإرهاب القارة الإفريقية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ماذا ينتظر العثماني...؟ الشعب يريد حكومة جديدة... وليس مشاورات عقيمة | بوليتيك

ماذا ينتظر العثماني...؟ الشعب يريد حكومة جديدة... وليس مشاورات عقيمة

فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية | بوليتيك

فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية

لشكر ينزل بثقله بجرسيف والناظور لانقاد فريقه البرلماني | بوليتيك

لشكر ينزل بثقله بجرسيف والناظور لانقاد فريقه البرلماني

العثماني ينفي أنباء انتقاده للشراكة والتعاون مع حزب بنعبد الله | بوليتيك

العثماني ينفي أنباء انتقاده للشراكة والتعاون مع حزب بنعبد الله

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طقوس خاصة من قلب البوادي المغربية حول ليلة الدخلة عند ناس زمان..كنخرجو السروال و كنشطحو بيه قدام الجيران باش يعرفو الشرف ديال البنت | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

طقوس خاصة من قلب البوادي المغربية حول ليلة الدخلة عند ناس زمان..كنخرجو السروال و كنشطحو بيه قدام الجيران باش يعرفو الشرف ديال البنت

بالفيديو..كسيدة خايبة فتطوان بالليل | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة فتطوان بالليل

بالفيديو..بعد مراكش مؤسسة البنك الشعبي تحط الرحال بوجدة وتُواكب المقاولات الصغرى | روبورتاج

بالفيديو..بعد مراكش مؤسسة البنك الشعبي تحط الرحال بوجدة وتُواكب المقاولات الصغرى

بالفيديو..أخت زوجة وزير الداخلية القوي ادريس البصري في ورطة بسبب أرض ببنسليمان..وصاحب الأرض يكشف حقائق صادمة..القبيلة عايشة تحت تهديد العائلة ودار وحدة عندهم 11 الكريمة | بــووز

بالفيديو..أخت زوجة وزير الداخلية القوي ادريس البصري في ورطة بسبب أرض ببنسليمان..وصاحب الأرض يكشف حقائق صادمة..القبيلة عايشة تحت تهديد العائلة ودار وحدة عندهم 11 الكريمة

﻿

آخر المستجدات

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما | بووز
منذ 18 دقيقة

فيديو : بهدف الأسد المغربي مهدي بنعطية .. يوفنتوس يتغلب على ضيفه روما

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور | بووز

شاهد بالفيديو أبرز ما قدمه المغربيان نبيل درار و عاطف شحشوح أمام قونيا سبور

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎ | بووز

بالفيديو.. عصام الشوالي يتحسر على عدم مشاركة المغربي أشرف حكيمي كأول لاعب عربي في كلاسيكو الأرض‎

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي | بووز

شاهد بالفيديو هدف الدولي المغربي مهدي بنعطية في مرمى فريقه السابق روما و يمنح التقدم لليوفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.