خطير..اختطاف واحتجاز شخص بسلا والمطالبة بفدية ﻿

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بسلا، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في عملية اختطاف واحتجاز

"شوف تيفي"+" و م ع"

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بسلا، صباح اليوم الاثنين، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في عملية اختطاف واحتجاز ومطالبة بفدية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه بهم، ليلة أمس الأحد، باحتجاز الضحية، وهو كذلك من ذوي السوابق القضائية، بمنزل أحدهم بحي الشيخ المفضل، قبل أن يعمدوا إلى الاتصال بوالدته ومطالبتهما بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن بعد توصلها بإشعار حول الواقعة، مكنت من تحديد هوية اثنين من المشتبه بهم وتوقيفهما في ظرف وجيز، كما تم تحرير الضحية، في وقت لا تزال التحريات جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الجريمة بعد أن تم تحديد هوياتهم.

وخلص البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.