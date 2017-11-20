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هنيئا قناة الملايير..''شوف تيفي'' تتربع على عرش ''اليوتيوب'' بمليار مشاهدة

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 17:03 هنيئا قناة الملايير..شوف تيفي تتربع على عرش اليوتيوب بمليار مشاهدة | إعلام وتواصل
هنيئا قناة الملايير..''شوف تيفي'' تتربع على عرش ''اليوتيوب'' بمليار مشاهدة
باحترافيتها المعهودة وخطواتها الواثقة وطاقمها المهني المتأهب دائما، وبفضل دعم ومتابعة معجبيها ومحبيها عبر العالم، تواصل قناة ''شوف تيفي'' السبق والتألق عربيا وإفريقيا وعالميا

شـــوف تيفي:

باحترافيتها المعهودة وخطواتها الواثقة وطاقمها المهني المتأهب دائما، وبفضل دعم ومتابعة معجبيها ومحبيها عبر العالم، تواصل قناة ''شوف تيفي'' السبق والتألق عربيا وإفريقيا وعالميا، وتحطم في تحدي غير مسبوق الرقم القياسي على موقع ''اليوتيوب'' بوصولها إلى رقم مليار مشاهدة، رقم يعني الكثير من الصبر والحنكة، بل هو عنوان للتضحية والعمل الجاد والمتواصل لإدارة يشرف عليها مدير متطلع نحو المستقبل، وطاقم إداري مهني لا يعرف المستحيل، وصحافيون متمرسون كونوا تجربة رائدة في صحافة القرب، يواكبون الحدث في كل زمان ومكان، بل يلتصقون بالأحداث حين وقوعها في جل التراب الوطني، غايتهم تغذية شغف المشاهد فور سؤاله ما الذي وقع، أين وقع، كيف وقع، متى وقع، ومن هم أبطال الواقعة؟ بل يتابعون فصول الخبر مواكبة فورية وبعدية إلى حين الإحاطة الشاملة بكل جوانبه، هذه هي صحافة ''شوف تيفي'' الأقرب إلى مجالسكم واللصيقة بهمومكم وطموحاتكم، و بفضلكم أنتم توجت ''شوف تيفي'' قبل أشهر قليلة أول صفحة فايسبوكية في المغرب وإفريقيا والعالم العربي بما مجموعه 15 مليون معجب ، في حين يواصل موقع ''شوف تيفي'' ريادته في المراتب الأولى على الصعيد الوطني في ترتيب المواقع الالكترونية، بأزيد من مليون ونصف متابعة.
اليوم نحن أمام إنجاز تاريخي غير مسبوق، حيث تربعت قناة ''شوف تيفي'' على عرش الفيديوهات بتسجيل مليار مشاهدة لموادها المصورة على موقع اليوتوب العالمي. إنجازنا هذا لم يأت من فراغ، ولم يكن سهلا كما قد يتخيل البعض، وليس هدية من أحد، بل جاء بالتحدي والصبر ومصاحبة دائمة للميكروفون والكاميرا في كل الظروف والصعاب، وبمواكبة من مشاهير في مجال الغناء والمسرح والسينما وسائر الفنون التعبيرية الأخرى، وبفضل هذا التعاون تمكنا من نقل مواضيع الساعة الساخنة من قلب استوديو مجهز بأحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد، ومدعم بنشرات اقتصادية وسياسية إخبارية وأخرى في عالم الموضة والفن والأنشطة الرياضية التي تحفل بها بلادنا...
نجاحنا لم يكن سهلا، ولكن بفضل مساندتكم وتتبعكم كل شيء يهون، وسنواصل المشوار إلى أن تصل قناة ''شوف تيفي'' إلى 2 مليار مشاهد وما يزيد...ظلوا أوفياء لقناتكم الوفية، وسنظل إلى جانبكم دائما، أينما كنتم ومهما كانت ظروفكم وأحوالكم فـ ''شوف تيفي'' الأقرب إليكم دائما...

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شوف تيفي المغرب الريادة اليوتيوب مليار

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