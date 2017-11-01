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عاجل..بعد الفاجعة و تطبيقا للتعليمات الملكية: عامل إقليم الصويرة أمام القضاء

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 16:35 عاجل..بعد الفاجعة و تطبيقا للتعليمات الملكية: عامل إقليم الصويرة أمام القضاء | بوليتيك
عاجل..بعد الفاجعة و تطبيقا للتعليمات الملكية: عامل إقليم الصويرة أمام القضاء
كشف بلاغ لوزارة الداخلية أنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون، على إثر فاجعة التدافع

"شوف تيفي"

كشف بلاغ لوزارة الداخلية أنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون، على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس الأحد خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، وذلك تطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين.

و أكد بلاغ وزارة الداخلية بأنه و على إثر الفاجعة يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.

تجدر الإشارة إلى أن فاجعة الصويرة، خلفت، أمس الأحد، مصرع 15 امرأة، خلال عملية توزيع مواد غدائية من جمعية خيرية يترأسها المقرئ عبد الكبير الحديدي.

 

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