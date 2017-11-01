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عاجل..بعد موت 15 ضحية: شوفو هاذ التصرف اللي دار المقرئ عبد الكبير الحديدي..واش خايف يقول شنو وقع؟

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 16:03 عاجل..بعد موت 15 ضحية: شوفو هاذ التصرف اللي دار المقرئ عبد الكبير الحديدي..واش خايف يقول شنو وقع؟ | مجتمع
عاجل..بعد موت 15 ضحية: شوفو هاذ التصرف اللي دار المقرئ عبد الكبير الحديدي..واش خايف يقول شنو وقع؟
بعد 24 ساعة من وقوع فاجعة الصويرة التي جرت فصولها المؤلمة بمنطقة سيدي بولعلام، تفاجأ مجموعة من الصحافيين، بالمسؤول عن عملية توزيع المواد الغذائية المقرئ عبد الكبير الحديدي، وهو يسارع إلى طردهم من

"شوف تيفي"

بعد 24 ساعة من وقوع فاجعة الصويرة التي جرت فصولها المؤلمة بمنطقة سيدي بولعلام، تفاجأ مجموعة من الصحافيين، بالمسؤول عن عملية توزيع المواد الغذائية المقرئ عبد الكبير الحديدي، وهو يسارع إلى طردهم من أمام منزله، رافضا الكشف عن تفاصيل الواقعة التي حضرها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الصحافيين، تفاجئوا باستدعاء المقرئ عبد الكبير الحديدي لرجال الدرك والقوات المساعدة، والذين قاموا بإبعاد الجميع من أمام منزل المسؤول المباشر والأول عن عملية توزيع المواد الغذائية.

وأوضح المصدر ذاته بأن رفض المقرئ عبد الكبير الحديدي الإدلاء بأي تصريح، يمكن اعتباره محاولة منه الهروب إلى الأمام لشرح أسباب الفاجعة التي أسفرت عن مقتل 15 امرأة وتيتيم 44 ابنا بالصويرة وأيت ملول وشيشاوة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المقرئ عبد الكبير الحديدي المواد الغذائية الفاجعة

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