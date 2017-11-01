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حصري.. هذه حقيقة وفاة اللاعب الدولي السابق مصطفى الرتباوي

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 16:00 حصري.. هذه حقيقة وفاة اللاعب الدولي السابق مصطفى الرتباوي | سبور
حصري.. هذه حقيقة وفاة اللاعب الدولي السابق مصطفى الرتباوي
نفى مصطفى الرتباوي اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، خبر وفاته الذي تداولته مجموعة من الصفحات الودادية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك، مستغربا للأسباب الحقيقية وراء تعميم مثل

"شوف سبور" : رشيد محمودي

نفى مصطفى الرتباوي اللاعب السابق لفريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، خبر وفاته الذي تداولته مجموعة من الصفحات الودادية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسيوك، مستغربا للأسباب الحقيقية وراء تعميم مثل هذه الأخبار.

وقال الرتباوي في تصريح مقتضب لـ " شوف سبور"، إنه فقد والدته مباشرة بعد وفاة جده بثلاثة أيام، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الرتباوي انتقل إلى فريق الوداد البيضاوي سنة1994 بعد مسيرة جيدة في البطولة المهنية وشارك رفقة المنتخب المغربي سنة 1997 في المعسكر التدريبي بالإمارات تحت إشراف المدرب هنري ميشيل.



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شوف سبور المغرب الوداد مصطفى الرتباوي

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