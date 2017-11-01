قفة الفقيه ''المباركة''... تقتل النساء بالصويرة ﻿

لم تكن حدة التدافع الذي تحكم في سلوك النسوة اللواتي تسابقن بشراسة صباح يوم أمس الأحد على قفة الفقيه ''المباركة'' بالسوق الأسبوعي لجماعة بولعلام بنواحي الصويرة، لتعطي الإنطباع على كون مؤشرات الفقر

شـــوف تيفي:



لم تكن حدة التدافع الذي تحكم في سلوك النسوة اللواتي تسابقن بشراسة صباح يوم أمس الأحد على قفة الفقيه ''المباركة'' بالسوق الأسبوعي لجماعة بولعلام بنواحي الصويرة، لتعطي الإنطباع على كون مؤشرات الفقر والمجاعة والهشاشة وغيرها، هي من كانت وراء حدوث هذه المأساة الإنسانية، أو أنها وصلت إلى درجة الخطورة ببلادنا كما أرادوا تسويقها بقدر ما أن السبب الحقيقي والموضوعي لهلاك 15 امرأة تحت أقدام المتدافعين والمتدافعات على الظفر بهذه المعونة التي لا تتعدى قيمة مكوناتها الغذائية مبلغ 150 درهما على أبعد تقدير، هو غياب التنظيم وسيادة الفوضى والعشوائية..

هذا يعني أنه من غير المقبول اتهام عوامل الفقر والعوز الإجتماعي بالتسبب في إزهاق أرواح النسوة اللواتي قضين في هذه الفاجعة، ما دامت الحقائق الملموسة في مسرح الحدث، تفيد أنه من بين الضحايا من قدمن لموقع المأساة، من بعض الأقاليم والمدن التي تبعد عن الصويرة بأزيد من 170 كلمتر مثل أكادير وإنزكان، أي أنهن أنفقن في تنقلهن إلى جماعة سيدي بولعلام المحسوبة على منطقة ''بيركوات''، مبالغ مالية تفوق قيمة قفة الفقيه الشهير، الذي يروج الحديث في أوساط ساكنة المنطقة عن كونه من الشرفاء الركراكيين الذين يمتلكون ''البركة'' التي تبرر في نظرهم، أسباب التدافع المحموم على الظفر بمعونته ''الشريفة''، مع العلم أن مستويات أسعار المواد الموجودة في هذه القفة متوفرة وبكثرة بأثمنة ملائمة وبعضها مدعم من طرف الدولة كالسكر والدقيق.

هذه هي الحقيقة التي تفند مضمون المواقف والتصريحات التي سعت من خلالها بعض الجهات، النيل من صورة المغرب عبر اتهام جزء من ساكنته بالمجاعة، لغاية تبرير أسباب وفاة 15 امرأة في هذه الفاجعة التي استدعت تدخل الملك الذي أعطى تعليماته بدعم العائلات المتضررة والتكفل بمصاريف الدفن والعزاء وتطبيب المصابين، وهو الأمر الذي يكرس ثقافة التضامن السائدة في بلادنا، والمبنية على دعم ومساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة في إطار ما تنص عليه تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

لذلك فالمطلوب اليوم أمام هذا التسيب والعشوائية، هو ضرورة تدخل الدولة لإعادة ضبط قطاع توزيع المساعدات وتنظيم آليات وميكانيزمات الإستفادة منها، لقطع الطريق أمام كل أشكال الممارسات اللا مسؤولة التي من شأنها أن تتسبب في اندلاع أشكال الفوضى وانعدام التنظيم، وذلك لتفادي إمكانية حدوث فواجع مماثلة لما عاشته مدينة الصويرة صباح أمس، كما أن الدولة ملزمة بتحمل مسؤولياتها في مجال محاربة مظاهر الفقر والهشاشة والإقصاء وغيره، من خلال تفعيل مختلف البرامج التنموية التي تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية بين أقاليم وجهات المملكة... كما أن المواطن مفروض عليه الالتزام بنوع من النظام واحترام منطق القانون، فالفوضى والعشوائية قد تخلق الفتنة التي تعتبر أشد من القتل... فالرحمة والمغفرة لضحايا قفة الفقيه المباركة..





