حصري.. هذه تفاصيل الخلاف القائم بين لاعب المنتخب الوطني ورئيس الجامعة ﻿

كشف مصدر قريب من علي حراس لاعب المنتخب المغربي لكرة السلة، والممارس رفقة فريق المغرب الفاسي، أن سبب إبعاده عن لائحة المنتخب المغربي يعود إلى الخلاف القائم بينه وبين مصطفى أوراس رئيس الجامعة لأسباب

" شوف سبور"

كشف مصدر قريب من علي حراس لاعب المنتخب المغربي لكرة السلة، والممارس رفقة فريق المغرب الفاسي، أن سبب إبعاده عن لائحة المنتخب المغربي يعود إلى الخلاف القائم بينه وبين مصطفى أوراس رئيس الجامعة لأسباب تافهة لا علاقة لها بالاحتراف.

وأفادت ذات المصادر، أن لاعب المنتخب المغربي مل من كثرة الوعود بحيث لم يستلم المستحقات المادية من الجامعة منذ أزيد من 4 سنوات، وبعد جدال طويل بينه وبين رئيس الجامعة نعته بوصف جارح نتيجة لعدم الإكثرات بحالته الاجتماعية ليتقدم بعدها برسالة خاصة للجامعة يعتذر فيها عن كل ما صدر عنه من كلمات جارحة تجاه رئيسه من أجل السماح له بالمشاركة في المعسكرات التدريبية بموافقة المدرب البوزيدي.

وأكدت ذات المصادر، أن أوراش طالب حراس بنشر رسالة اعتذار عبر صفحته الرسمية في فيسبوك ولما لبى رغبته طالبه مرة أخرى بصياغة تدوينة جديدة بها " أعتذر سيدي أوراش".