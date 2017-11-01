عاجــــل:رئيس الإتحاد الإيطالي يقدم استقالته بعد إقصاء منتخب إيطاليا من مونديال روسيا ﻿

بعد إقصاء منتخب إيطاليا من مونديال روسيا الأسبوع المنصرم على يد منتخب السويد، قدم رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو يومه الإثنين استقالته بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها.

شوف سبور

بعد إقصاء منتخب إيطاليا من مونديال روسيا الأسبوع المنصرم على يد منتخب السويد، قدم رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم كارلو تافيكيو يومه الإثنين استقالته بعد الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها.

هذا ولم يتحمل رئيس الإتحاد الإيطالي لكرة القدم الضغوطات التي تلقاها من قبل الجماهير الإيطالية، خاصة وأن المنتخب الإيطالي أقصى على أعتاب مونديال روسيا لأول مرة منذ 60 سنة.

وكان الاتحاد الايطالي اقال مدرب المنتخب جانبييرو فنتورا يوم الاربعاء الماضي، في أعقاب اجتماع طارئ خصص لبحث مستقبل المنتخب بعد الصدمة التي تسبب فيها عدم التأهل الى كأس العالم، علما بأن إيطاليا أحرزت اللقب أربع مرات آخرها في ألمانيا 2006.

وفشل "الأتزوري" في بلوغ نهائيات مونديال 2018 في روسيا على إثر خوضه ملحقا أوروبيا ضد المنتخب السويدي. وفاز الأخير على أرضه (1-0) ذهابا، وتعادل سلبا مع المنتخب الايطالي في الاياب على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الاثنين الماضي.