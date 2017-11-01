 عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري و بالفيديو من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة | بووز

حصري و بالفيديو من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري | بووز

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة | مجتمع

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة

حصري و بالفيديو..هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين | بووز

حصري و بالفيديو..هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين

بالفيديو..أول تصريح لفرتوت بعد انضمامه لفريق المغرب التطواني | بووز

بالفيديو..أول تصريح لفرتوت بعد انضمامه لفريق المغرب التطواني

حصري.. زلزال أمني بمدينة طنجة..الحموشي يعفي أحد أهم الأمنيين | مجتمع

حصري.. زلزال أمني بمدينة طنجة..الحموشي يعفي أحد أهم الأمنيين

بالفيديو..الناجية الوحيدة من فاجعة الصويرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة 15 ضحية..النظام اللي مكاينش وهاشنو وقع منين وصلنا | بووز

بالفيديو..الناجية الوحيدة من فاجعة الصويرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة 15 ضحية..النظام اللي مكاينش

بالفيديو .. أول شرح كيفاش تمشي من المغرب لروسيا ب 1000 درهم وفندق ب 29 درهم | بووز

بالفيديو .. أول شرح كيفاش تمشي من المغرب لروسيا ب 1000 درهم وفندق ب 29 درهم

بالفيديو:رواية أخرى صادمة لفاجعة الصويرة على لسان عائلات الضحايا..الجمعية طلقات على العيالات الدخان باش يتفرقو وهاشنو وقع | بووز

بالفيديو:رواية أخرى صادمة لفاجعة الصويرة على لسان عائلات الضحايا..الجمعية طلقات على العيالات

الفرح صناعة مغربية أيضا

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 15:11 عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة | مجتمع
عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة
أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أن النزيل المتوفى أمس الأحد بقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد، إثر نقله إليه لتلقي العلاجات الضرورية، كان يعاني قيد حياته من مرض عضال لم ينفع معه علاج.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أن النزيل المتوفى أمس الأحد بقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد، إثر نقله إليه لتلقي العلاجات الضرورية، كان يعاني قيد حياته من مرض عضال لم ينفع معه علاج.

وأفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج(السجن المحلي عين السبع1) أن السجين، المسمى قيد حياته (ح.م)، والمزداد سنة 1967، كان قد تم ترحيله من السجن المحلي خريبكة 2 إلى السجن المحلي عين السبع 1 قصد العلاج، مشيرا إلى أن السجين المتوفي استفاد من 85 فحصا خارجيا كان آخرها بتاريخ 19 نونبر الجاري.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السجن المحلي عين السبع مستشفى ابن رشد مرض عضال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري.. زلزال أمني بمدينة طنجة..الحموشي يعفي أحد أهم الأمنيين | مجتمع

حصري.. زلزال أمني بمدينة طنجة..الحموشي يعفي أحد أهم الأمنيين

عاجل..هذا هو جديد حالة المصابين بفاجعة الصويرة | مجتمع

عاجل..هذا هو جديد حالة المصابين بفاجعة الصويرة

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة تدموت نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد | مجتمع

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر ..لحظة دفن ضحايا فاجعة الصويرة بشيشاوة | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

فيديو مؤثر ..لحظة دفن ضحايا فاجعة الصويرة بشيشاوة

فيديو حصري و بالدموع أول خروج إعلامي لوالدة المتهم بقتل مرداس هشام مشتري..ولدي مريض و غادي يموت | خارج البلاطو

فيديو حصري و بالدموع أول خروج إعلامي لوالدة المتهم بقتل مرداس هشام مشتري..ولدي مريض و غادي يموت

بالفيديو:لحظة تشييع جثامين فاجعة الصويرة بحضور والي جهة مراكش آسفي و عدد كبير من الشخصيات | خارج البلاطو

بالفيديو:لحظة تشييع جثامين فاجعة الصويرة بحضور والي جهة مراكش آسفي و عدد كبير من الشخصيات

بالفيديو..لقطة اليوم من فاجعة الصويرة..2دركيات كايواسيو و كايصبرو عائلات الضحايا لحظة دفن جثامينهم..شوفو كيفاش | خارج البلاطو

بالفيديو..لقطة اليوم من فاجعة الصويرة..2دركيات كايواسيو و كايصبرو عائلات الضحايا لحظة دفن جثامينهم..شوفو كيفاش

﻿

آخر المستجدات

حصري و بالفيديو من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة | بووز
منذ 2 دقائق

حصري و بالفيديو من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري | بووز

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة | مجتمع

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة

حصري و بالفيديو..هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين | بووز

حصري و بالفيديو..هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.