عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة ﻿

أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أن النزيل المتوفى أمس الأحد بقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد، إثر نقله إليه لتلقي العلاجات الضرورية، كان يعاني قيد حياته من مرض عضال لم ينفع معه علاج.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، أن النزيل المتوفى أمس الأحد بقسم الإنعاش بمستشفى ابن رشد، إثر نقله إليه لتلقي العلاجات الضرورية، كان يعاني قيد حياته من مرض عضال لم ينفع معه علاج.

وأفاد بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج(السجن المحلي عين السبع1) أن السجين، المسمى قيد حياته (ح.م)، والمزداد سنة 1967، كان قد تم ترحيله من السجن المحلي خريبكة 2 إلى السجن المحلي عين السبع 1 قصد العلاج، مشيرا إلى أن السجين المتوفي استفاد من 85 فحصا خارجيا كان آخرها بتاريخ 19 نونبر الجاري.