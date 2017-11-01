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بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 14:48 حصري.. زلزال أمني بمدينة طنجة..الحموشي يعفي أحد أهم الأمنيين | مجتمع
حصري.. زلزال أمني بمدينة طنجة..الحموشي يعفي أحد أهم الأمنيين
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع بأن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت أمس الأحد، رئيس أمن مطار ابن بطوطة بطنجة، وذلك عقب التحقيق الذي تم إجراؤه على خلفية مغادرة أسرة أفغانية للمطار في اتجاه فرنسا

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع بأن المديرية العامة للأمن الوطني أعفت أمس الأحد، رئيس أمن مطار ابن بطوطة بطنجة، وذلك عقب التحقيق الذي تم إجراؤه على خلفية مغادرة أسرة أفغانية للمطار في اتجاه فرنسا بواسطة جوازات سفر مزورة.

وأوضح المصدر ذاته بأن المسؤول الأمني تم تعويضه بـ "ع.الطاهيري" رئيس الشرطة السياحية، والذي سيشغل منصب رئيس أمن مطار ابن بطوطة مؤقتا.

وأكد ذات المصدر إلى أن التحقيقات التي تم فتحها بخصوص مغادرة هذه الأسرة الأفغانية للمطار بجوازات سفر مزورة، أسفرت إلى حدود الساعة عن إعفاء 11 مسؤولا أمنيا برتب مختلفة من بينهم شرطية، بالإضافة إلى اعتقال مسؤول أمني سابق سهل سفر الأسرة التي كانت تطلب اللجوء السياسي وتعيش بحي بني مكادة.



 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التحقيقات المسؤول الأمني الطاهيري أسرة أفغانية

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