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بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 14:39 برافو... بنعطية ينشئ مؤسسة خيرية بالمغرب | سبور
برافو... بنعطية ينشئ مؤسسة خيرية بالمغرب
نشر المغربي مهدي بن عطية مند قليل عبر حسابه فيسبوك خبر تأسيسه لمنظمة خيرية تهتم بالمساعدة أسماها مؤسسة مهدي بن عطية مقرها بمدينة جنيف بسيوسرا .

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نشر المغربي مهدي بن عطية مند قليل عبر حسابه فيسبوك خبر تأسيسه لمنظمة خيرية تهتم بالمساعدة أسماها مؤسسة مهدي بن عطية مقرها بمدينة جنيف بسيوسرا .

وقال مهدي في حسابه الرسمي أنه مدرك للفرصة التي أتيحت له ليصبح لاعب كرة قدم ، وأنه يرغب في دعم الفقراء والمحتاجين لتحقيق أهدافهم .

و أضاف مدافع يوفنتوس الإيطالي أنه ملم بالمساعدة المتبادلة والتضامن ، لهذا قرر إنشاء مؤسسة بن عطية، والتي استوحى اسمها من اهتمامه الدائم بالمحتاجين.

يشار أن عميد المنتخب المغربي ساهم بشكل كبير في التأهل لمونديال روسيا 2018 بعد سحقه لمنتخب الفيلة بأبيدجان بنتيجة 2-0

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المغرب شوف سبور مهدي بن عطية مؤسسة خيرية

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