 قريبا.. وليد أزارو يغادر الأهلي المصري ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري و بالفيديو من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة | بووز

حصري و بالفيديو من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري | بووز

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة | مجتمع

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة

حصري و بالفيديو..هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين | بووز

حصري و بالفيديو..هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين

بالفيديو..أول تصريح لفرتوت بعد انضمامه لفريق المغرب التطواني | بووز

بالفيديو..أول تصريح لفرتوت بعد انضمامه لفريق المغرب التطواني

حصري.. زلزال أمني بمدينة طنجة..الحموشي يعفي أحد أهم الأمنيين | مجتمع

حصري.. زلزال أمني بمدينة طنجة..الحموشي يعفي أحد أهم الأمنيين

بالفيديو..الناجية الوحيدة من فاجعة الصويرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة 15 ضحية..النظام اللي مكاينش وهاشنو وقع منين وصلنا | بووز

بالفيديو..الناجية الوحيدة من فاجعة الصويرة تروي اللحظات الأخيرة في حياة 15 ضحية..النظام اللي مكاينش

بالفيديو .. أول شرح كيفاش تمشي من المغرب لروسيا ب 1000 درهم وفندق ب 29 درهم | بووز

بالفيديو .. أول شرح كيفاش تمشي من المغرب لروسيا ب 1000 درهم وفندق ب 29 درهم

بالفيديو:رواية أخرى صادمة لفاجعة الصويرة على لسان عائلات الضحايا..الجمعية طلقات على العيالات الدخان باش يتفرقو وهاشنو وقع | بووز

بالفيديو:رواية أخرى صادمة لفاجعة الصويرة على لسان عائلات الضحايا..الجمعية طلقات على العيالات

الفرح صناعة مغربية أيضا

قريبا.. وليد أزارو يغادر الأهلي المصري

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 14:32 قريبا.. وليد أزارو يغادر الأهلي المصري | سبور
قريبا.. وليد أزارو يغادر الأهلي المصري
بات المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة بالليغ 1بفرنسا .

شوف سبور


بات المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة بالليغ 1بفرنسا .

وتوصل اللاعب المغربي بعرض جاد من مسؤولي فريق "ديجون الفرنسي" الممارس بالدرجة الأولى بالرابطة الاحترافية بفرنسا ، من أجل ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .

وتناقلت مجموعة من المواقع الإخبارية ، خبر انتقال وليد أزارو إلى نادي ديجون ، في ظل عدم ارتياحه داخل الكتيبة الأهلاوية حيث تعرض لجملة من الانتقادات القاسية .
جدير بالذ كر أن اللاعب أزارو انتقل إلى صفوف الأهلي المصري خلال الانتقالات الصيفية الماضية ، قادما من الدفاع الجديدي .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف سبور وليد أزارو نادي ديجون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجــــل:رئيس الإتحاد الإيطالي يقدم استقالته بعد إقصاء منتخب إيطاليا من مونديال روسيا | سبور

عاجــــل:رئيس الإتحاد الإيطالي يقدم استقالته بعد إقصاء منتخب إيطاليا من مونديال روسيا

برافو... بنعطية ينشئ مؤسسة خيرية بالمغرب | سبور

برافو... بنعطية ينشئ مؤسسة خيرية بالمغرب

بيدوان سفيرة إفريقيا في كأس القارات لألعاب القوى | سبور

بيدوان سفيرة إفريقيا في كأس القارات لألعاب القوى

عموتة يبرر تعادل الوداد بغياب اللاعبين | سبور

عموتة يبرر تعادل الوداد بغياب اللاعبين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو مؤثر ..لحظة دفن ضحايا فاجعة الصويرة بشيشاوة | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

فيديو مؤثر ..لحظة دفن ضحايا فاجعة الصويرة بشيشاوة

فيديو حصري و بالدموع أول خروج إعلامي لوالدة المتهم بقتل مرداس هشام مشتري..ولدي مريض و غادي يموت | خارج البلاطو

فيديو حصري و بالدموع أول خروج إعلامي لوالدة المتهم بقتل مرداس هشام مشتري..ولدي مريض و غادي يموت

بالفيديو:لحظة تشييع جثامين فاجعة الصويرة بحضور والي جهة مراكش آسفي و عدد كبير من الشخصيات | خارج البلاطو

بالفيديو:لحظة تشييع جثامين فاجعة الصويرة بحضور والي جهة مراكش آسفي و عدد كبير من الشخصيات

بالفيديو..لقطة اليوم من فاجعة الصويرة..2دركيات كايواسيو و كايصبرو عائلات الضحايا لحظة دفن جثامينهم..شوفو كيفاش | خارج البلاطو

بالفيديو..لقطة اليوم من فاجعة الصويرة..2دركيات كايواسيو و كايصبرو عائلات الضحايا لحظة دفن جثامينهم..شوفو كيفاش

﻿

آخر المستجدات

حصري و بالفيديو من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة | بووز
منذ 4 دقائق

حصري و بالفيديو من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري | بووز

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة | مجتمع

عاجل.. نزيل بسجن عكاشة يُفارق الحياة

حصري و بالفيديو..هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين | بووز

حصري و بالفيديو..هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.