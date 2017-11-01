قريبا.. وليد أزارو يغادر الأهلي المصري ﻿

بات المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة بالليغ 1بفرنسا .

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بات المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري قريبا من خوض تجربة احترافية جديدة بالليغ 1بفرنسا .

وتوصل اللاعب المغربي بعرض جاد من مسؤولي فريق "ديجون الفرنسي" الممارس بالدرجة الأولى بالرابطة الاحترافية بفرنسا ، من أجل ضمه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة .

وتناقلت مجموعة من المواقع الإخبارية ، خبر انتقال وليد أزارو إلى نادي ديجون ، في ظل عدم ارتياحه داخل الكتيبة الأهلاوية حيث تعرض لجملة من الانتقادات القاسية .

جدير بالذ كر أن اللاعب أزارو انتقل إلى صفوف الأهلي المصري خلال الانتقالات الصيفية الماضية ، قادما من الدفاع الجديدي .



