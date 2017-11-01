بيدوان سفيرة إفريقيا في كأس القارات لألعاب القوى ﻿

عين الإتحاد الدولي لألعاب القوى البطلة المغربية نزهة بيدوان سفيرة لإفريقيا في كأس القارات لألعاب القوى رفقة 4 عمداء من أبطال عالميين سابقين.

" شوف سبور "

عين الإتحاد الدولي لألعاب القوى البطلة المغربية نزهة بيدوان سفيرة لإفريقيا في كأس القارات لألعاب القوى رفقة 4 عمداء من أبطال عالميين سابقين.

واختار الاتحاد الدولي 4 عمداء من أبطال عالميين سابقين رفقة المغربية بيدوان ويتعلق الأمر بكل من البريطاني كولين جاكسون سفيرا لأوروبا، والأمريكي مايك باول سفيرا للأمريكيتين والأسترالية يانا بيتمان سفيرة لقارتي آسيا و أوقيانوسيا.



تجدر الإشارة إلى أن البطولة ستجرى في مدينة أوسترافا التشيكية يومي 8 و 9 شتنبر من العام المقبل مع العلم أن الدورة الأخيرة كانت قد أجريت بمدينة مراكش المغربية سنة 2014.