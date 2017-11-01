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الفرق البرلمانية تستدعي الحكومة على خلفية فاجعة "الصويرة" ومستقبل 46 يتيم

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 14:14 الفرق البرلمانية تستدعي الحكومة على خلفية فاجعة الصويرة ومستقبل 46 يتيم | بوليتيك
الفرق البرلمانية تستدعي الحكومة على خلفية فاجعة "الصويرة" ومستقبل 46 يتيم
كشف مصدر مطلع من داخل البرلمان أن الفرق النيابية، لجأت لمكتب مجلس النواب لوضع طلبات إحاطة للمجلس بهدف استدعاء الوزراء المعنيين بفاجعة وفاة 15 امرأة بمدينة الصويرة.

شوف تيفي

 

كشف مصدر مطلع من داخل البرلمان أن الفرق النيابية، لجأت لمكتب مجلس النواب لوضع طلبات إحاطة للمجلس بهدف استدعاء الوزراء المعنيين بفاجعة وفاة 15 امرأة بمدينة الصويرة.

وأضاف ذات المصدر، أن غالبية الفرق البرلمانية سواء بمجلس النواب أو المستشارين، اتفقت على وضع أسئلة عاجلة على بعض القطاعات الحكومية التي تدخل فاجعة الصويرة ضمن اختصاصاتها، خاصة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة التي تشرف عليها للولاية الثانية، بسيمة الحقاوي.

وأوضح ذات المصدر، وجود تذمر كبير وسط البرلمانيين تزامنا والاستياء الكبير الذي عبر عنه المواطنون المغاربة عبر تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بفتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الكارثة التي خلفت 46 يتيما غالبيتهم تلاميذ.

 

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