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عاجل..زعيم دولة عربية يقدم التعازي للملك محمد السادس بعد فاجعة الصويرة

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 13:55 عاجل..زعيم دولة عربية يقدم التعازي للملك محمد السادس بعد فاجعة الصويرة | بوليتيك
عاجل..زعيم دولة عربية يقدم التعازي للملك محمد السادس بعد فاجعة الصويرة
بعث أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملك محمد السادس عبر فيها الأمير عن خالص تعازيه وصادق مواساته بعد سقوط ضحايا حادث التدافع الذي وقع في منطقة سيدي بولعلام

"شوف تيفي"

 

بعث أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملك محمد السادس عبر فيها الأمير عن خالص تعازيه وصادق مواساته بعد سقوط ضحايا حادث التدافع الذي وقع في منطقة سيدي بولعلام والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة المغربية وشعبها الشقيق من كل سوء.


وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قبل قليل من يومه الإثنين، فقد بعث أيضا ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الملك محمد السادس ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث التدافع الذي وقع في منطقة سيدي بولعلام سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن ينعم على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.


وأكدت الوكالة بأن الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، بعث بدوره ببرقية تعزية مماثلة.



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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس وكالة الأنباء الكويتية الضحايا سيدي بولعلام

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