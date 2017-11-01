 بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة تدموت نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد | مجتمع

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي

الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة الحريري وتشدد على الاستقرار بالمنطقة | دولي

الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة ''الحريري'' وتشدد على الاستقرار بالمنطقة

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة | مجتمع

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة

عاجل.. ظهور شاهد في قضية البرلماني المقتول مرداس..واش غادي ياخذ مشتري البراءة؟ | مجتمع

عاجل.. ظهور شاهد في قضية البرلماني المقتول مرداس..واش غادي ياخذ مشتري البراءة؟

شوف حب الوطن - الفرق بين حكيم زياش و منير الحدادي عندما طرح عليه سؤال عن حمل قميص المنتخب الوطني المغربي | بووز

شوف حب الوطن - الفرق بين حكيم زياش و منير الحدادي عندما طرح عليه سؤال عن حمل قميص المنتخب الوطني

وزارة الثقافة تدعم خمس دور للنشر للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالكويت | ثقافة و فنون

وزارة الثقافة تدعم خمس دور للنشر للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالكويت

عاجل ومثير.. شوفو أشنو وقع فمحاكمة مرداس ..مشتري المتهم الرئيسي كايبكي وسط المحكمة منين شاف عائلتو | مجتمع

عاجل ومثير.. شوفو أشنو وقع فمحاكمة مرداس ..مشتري المتهم الرئيسي كايبكي وسط المحكمة منين شاف عائلتو

‎فيديو يهز المغاربة.. الممثل المغربي رفيق بوبكر كايخسر الهضرة حدا الناس و يقصف وزيرا | ثقافة و فنون

‎فيديو يهز المغاربة.. الممثل المغربي رفيق بوبكر كايخسر الهضرة حدا الناس و يقصف وزيرا

الفرح صناعة مغربية أيضا

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد

بتاريــخ : 20 نونبر 2017 / 13:47 بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة تدموت نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد | مجتمع
بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد
أنهت الأسرة الملكية الصغيرة، يوم أمس الأحد، عطلة عيد الاستقلال التي قضتها بمدينة مراكش وضواحيها، دون حراسة مشددة أو بروتوكول رسمي، حيث تميز برنامج أيامها الأخيرة، بزيارة قامت بها الأميرة

''شوف تيفي''

 

أنهت الأسرة الملكية الصغيرة، يوم أمس الأحد، عطلة عيد الاستقلال التي قضتها بمدينة مراكش وضواحيها، دون حراسة مشددة أو بروتوكول رسمي، حيث تميز برنامج أيامها الأخيرة، بزيارة قامت بها الأميرة للاسلمى، عقيلة الملك محمد السادس، رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيقته الأميرة للا خديجة، للمنطقة الجبلية ''إمليل'' بالأطلس الكبير، يوم الجمعة المنصرم.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الإثنين، فقد قضت الأسرة الملكية بالمنطقة المذكورة أكثر من ساعة مشيا على الأقدام في جولة سياحية، اطلعوا خلالها على أجمل المواقع الطبيعية، ورافقهم مرشد سياحي جبلي محلي، قبل أن ينهوا الجولة بزيارة قصبة ''تدموت'' السياحية التي تناولوا فيها وجبة الغذاء، والتي يملكها رجل الأعمال البريطاني ''ريتشارد برانسون''.

وأوضحت اليومية بأن اليوم الموالي، عرف قضاء الأمير مولاي الحسن لفترة ما بعد الزوال في مشاهدة شريط سينمائي بسينما ''ميغاراما'' بالمنطقة السياحية ''أكدال'' الواقعة ببلدية ''المشور-القصبة''.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأميرة للا سلمى الأميرة للا خديجة الأمير مولاي الحسن منطقة جبلية مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة | مجتمع

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة

عاجل.. ظهور شاهد في قضية البرلماني المقتول مرداس..واش غادي ياخذ مشتري البراءة؟ | مجتمع

عاجل.. ظهور شاهد في قضية البرلماني المقتول مرداس..واش غادي ياخذ مشتري البراءة؟

عاجل ومثير.. شوفو أشنو وقع فمحاكمة مرداس ..مشتري المتهم الرئيسي كايبكي وسط المحكمة منين شاف عائلتو | مجتمع

عاجل ومثير.. شوفو أشنو وقع فمحاكمة مرداس ..مشتري المتهم الرئيسي كايبكي وسط المحكمة منين شاف عائلتو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة | خارج البلاطو
منذ 37 دقيقة

من قلب شيشاوة..بكاء و صراخ في جنازة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري | خارج البلاطو

تصريح يُدمي القلوب لزوج ضحية فاجعة الصويرة..مرتي كانت حاملة و خلات ليا 7 ديال الدراري

حصري و بالفيديو.. هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين | خارج البلاطو

حصري و بالفيديو.. هذا ما يقع في محكمة الاستئناف تزامنا مع محاكمة مرداس و حضور هشام مشتري و المتهمين

أول تصريح لفرتوت بعد انضمامه لفريق المغرب التطواني | خارج البلاطو

أول تصريح لفرتوت بعد انضمامه لفريق المغرب التطواني

﻿

آخر المستجدات

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة تدموت نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد | مجتمع
منذ 35 ثانية

بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي

الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة الحريري وتشدد على الاستقرار بالمنطقة | دولي

الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة ''الحريري'' وتشدد على الاستقرار بالمنطقة

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

عاجل.. هذا ما تقرر بخصوص ملف المتابعين في جريمة البرلماني المقتول مرداس

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة | مجتمع

عــاجل و رسمي.. هذا هو سبب وفاة 15 سيدة في فاجعة الصويرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.