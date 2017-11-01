بدون بروتوكول: الأميرة للا سلمى تْغدات فمطعم بسيط بقصبة ''تدموت'' نواحي مراكش رفقة الأمير مولاي الحسن و الأميرة للا خديجة وهاشنو دارو من بعد ﻿

أنهت الأسرة الملكية الصغيرة، يوم أمس الأحد، عطلة عيد الاستقلال التي قضتها بمدينة مراكش وضواحيها، دون حراسة مشددة أو بروتوكول رسمي، حيث تميز برنامج أيامها الأخيرة، بزيارة قامت بها الأميرة

''شوف تيفي''

أنهت الأسرة الملكية الصغيرة، يوم أمس الأحد، عطلة عيد الاستقلال التي قضتها بمدينة مراكش وضواحيها، دون حراسة مشددة أو بروتوكول رسمي، حيث تميز برنامج أيامها الأخيرة، بزيارة قامت بها الأميرة للاسلمى، عقيلة الملك محمد السادس، رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وشقيقته الأميرة للا خديجة، للمنطقة الجبلية ''إمليل'' بالأطلس الكبير، يوم الجمعة المنصرم.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يومه الإثنين، فقد قضت الأسرة الملكية بالمنطقة المذكورة أكثر من ساعة مشيا على الأقدام في جولة سياحية، اطلعوا خلالها على أجمل المواقع الطبيعية، ورافقهم مرشد سياحي جبلي محلي، قبل أن ينهوا الجولة بزيارة قصبة ''تدموت'' السياحية التي تناولوا فيها وجبة الغذاء، والتي يملكها رجل الأعمال البريطاني ''ريتشارد برانسون''.

وأوضحت اليومية بأن اليوم الموالي، عرف قضاء الأمير مولاي الحسن لفترة ما بعد الزوال في مشاهدة شريط سينمائي بسينما ''ميغاراما'' بالمنطقة السياحية ''أكدال'' الواقعة ببلدية ''المشور-القصبة''.