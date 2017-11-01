الأمم المتحدة تدخل على خط استقالة ''الحريري'' وتشدد على الاستقرار بالمنطقة ﻿

تلقى رئيس جمهورية لبنان العماد ''ميشال عون''، اتصالاً هاتفياً يوم أمس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تم خلاله عرض التطورات الأخيرة، لا سيما تلك التي استجدت بعد إعلان رئيس مجلس

شوف تيفي

تلقى رئيس جمهورية لبنان العماد ''ميشال عون''، اتصالاً هاتفياً يوم أمس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تم خلاله عرض التطورات الأخيرة، لا سيما تلك التي استجدت بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء ''سعد الحريري'' استقالته من الخارج.

وأكد غوتيريس للرئيس عون ''اهتمام الأمم المتحدة بالوضع في لبنان ومتابعة المستجدات فيه عن كثب''، مشدداً على ''دعم الاستقرار الأمني والسياسي فيه''، حيث اتفق الطرفان على استمرار التواصل بينهما، لاستكمال البحث في المواضيع التي تم التطرق إليها خلال الاتصال.

من جهته، شكر رئيس الجمهورية الأمين العام للأمم المتحدة على المواقف التي صدرت عنه وعن الدول الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية للبنان بعد إعلان الرئيس الحريري استقالته، منوهاً ''بـالجهود المبذولة لعقد اجتماع للدول الأعضاء في المجموعة بباريس قريباً''.